Наслідки обстрілів Запорізької області. Фото: Запорізька ОВА

У Василівському районі Запорізької області внаслідок ворожих обстрілів загинула жінка, ще одна людина поранена.

Про це повідомив голова ОВА Іван Федоров.

«Протягом доби окупанти 400 разів обстрілювали Запорізьку область. Під ворожим вогнем перебували 7 населених пунктів. Одна жінка загинула внаслідок ворожих обстрілів Василівського району. Один чоловік поранений під час артобстрілу росіянами Гуляйполя», — написав він.

Російські війська завдали авіаційного удару по Малій Токмачці. ️144 безпілотники різної модифікації атакували Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку і Новоандріївку. Також 15 обстрілів РСЗВ накрили Малу Токмачку і Роботине.

Крім того, ️240 артобстрілів ворог здійснив по території Гуляйполя, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Левадного, Малинівки та Приморського.

Нагадаємо, у лютому в Запоріжжі російські війська влучили по об'єкту інфраструктури. тоді кількість поранених зросла до 6 людей.

Зазначимо, що також у ніч на 15 квітня росіяни п'ять разів атакував атакували Куцурубську громаду на Миколаївщині. А вдень 14 квітня, об 11:56 ворог спрямував БпЛА типу «Ланцет», а об 11:57 дрон-камікадзе типу FPV по території громади.