Засуджено жительку Миколаївщини. Фото: СБУ

На Миколаївщині до 8 років в’язниці засуджено місцеву мешканку, яка агітувала за приєднання області до складу РФ.

Про це повідомили у Службі безпеки України.

Вказується, що 42-річна працівниця закладу освіти з Миколаївщини, працювала на підрозділ інформаційно-психологічних операцій головного управління генштабу Збройних сил РФ (відомого як ГРУ).

Жінка створила та адмініструвала антиукраїнську групу в «Вконтакте». Там вона агітувала «приєднати» Миколаївщину до складу Росії на майже 30-ти тисячну аудиторію.

«Також вона «пропонувала» українцям не чинити спротив загарбникам і «погодитись» на захоплення південних регіонів нашої держави», — долали в СБУ.

На підставі зібраних доказів суд визнав зловмисницю винною та засудив до 8 років ув’язнення з конфіскацією майна згідно з частиною 1, частиною 2 статті 110 (посягання на територіальну цілісність та недоторканість України) та частиною 2, частиною 3 статті 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що заочно засуджено до 15 років за ґратами проросійського блогера Юрія Подоляку, який наводив ворожі ракети на Миколаїв.