21-річний Ростислав Савченко, фото: МІПЛ

21-річний миколаївський студент Ростислав Савченко, якого засудили до 10 років тюрми за поширення інформації про переміщення Сил оборони України, розповів, як на нього із пропозицією про співпрацю вийшли російські загарбники.

Про це йдеться в репортажі Медійної ініціативи за права людини.

Під час розмови із журналісткою Ростислав Савченко розповів, що вчився у Національному університеті кораблебудування імені Адмірала Макарова на спеціальності судномеханіка, однак завершити навчання не встиг.

— Я влип за дурістю. Сиджу вже рік із чимось, — сказав Ростислав.

За передачу даних росіянам хлопець отримував кошти від них, проте точну суму назвати не зміг. За його словами, йому були необхідні гроші, щоб допомогти родині, адже його батько мав інвалідність, а мати втратила роботу через цькування з боку колективу, який дізнався про затримання її сина.

В 2023 році на студента в одному з чатів вийшов дехто на імʼя Сергій, який запропонував йому ходити по адресам, які він надіслав, та пообіцяв за це гроші.

— Я сидів у місцевому чаті. На мене вийшов хтось на ім’я Сергій. Запропонував співпрацю. Я не знав, що отак пишуть, а потім людей саджають. Була переписка, він надсилав адреси: сходи туди й туди. Потім гроші, адреси, гроші. Але ці адреси всі в місті знають, — сказав Ростислав. — Але ж росіяни не місцеві, не можуть знати, — заперечила журналістка. — Ну так. — А як ви ставитеся до Росії? — Моя позиція нейтральна. Війна — це погано, звісно. Те, що люди гинуть і там і там, це погано.

На питання про те, чи вважає він Росію агресором, студент лише похитав головою.

Сторона обвинувачення на одному із судових засідань під час розгляду доказів показала скриншоти з переписки Ростислава Савченка та Сергія, який, за даними слідства, є представником РФ.

Зокрема чоловік пропонував студентові допомогу при оформленні російського громадянства в разі переїзду до родичів у Росію.

Пізніше Сергій поцікавився у студента, чи готовий він до надання інформації для «певних структур», на що Ростислав відповів, що може дати інформацію лише про «вояк, бо не готовий на ризики».

Хлопцеві також надсилались позначки на Google-мапі, за яким він мав перевірити, чи стоять там українські військові. Однак відповіді від студента не отримали. Коли до Ростислава росіянин звернувся наступного дня, той попросив кинути донат на його рахунок у російській комп’ютерній грі «Провинция» і висловив повагу за шутер «Атомное сердце».

Скриншоти з листування, надані прокурором, фото: МІПЛ Скриншоти з листування, надані прокурором, фото: МІПЛ

Усі кошти, які він отримував, студент просив переслати на рахунок гри, саме так йому пересилали допомогу родичі з Росії, хоча Сергій переконував його завести криптогаманець.

В один з днів, коли Ростислав йшов на точку видачі води він написав російському агенту, що побачив військових ЗСУ. А пізніше попросив за це винагороду, і Сергій пообіцяв йому за це 4 тисячі рублів.

«Тут, возможно, всуки сидят. По крайней мере, я одного увидел. Ну, может быть, именно он в гражданскую переодет, но это школа и тут открыты ворота, неспроста. И тут куча мешков. Возможно, тут всуки и сидят». І за кілька хвилин додав: «Бинго! Вояки стоят, да. Они там стоят с автоматами. По крайней мере, двоих видел. Дальше я чуть-чуть посмотрел, там их прям куча. Так что есть там», — написав Ростислав.

Недивлячись на наявність доказів, на суді свою вину хлопець визнав лише частково.

12 липня колегія суддів Центрального районного суду Миколаєва винесла йому вирок — 10 років ув’язнення з конфіскацією телефона і комп’ютера.