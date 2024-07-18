У Южноукраїнську затримали чоловіка, який підозрюється у крадіжці сумки у відвідувачки перукарні.
За даними поліції Миколаївської області, 22-річний підозрюваний зайшовши до перукарні, відібрав сумку у жінки та втік.
До правоохоронців звернулася потерпіла. Вона розповіла, що в сумці знаходились банківські картки, ювелірні вироби та гроші.
«На місці події заявниця розповіла правоохоронцям, що разом із відвідувачем перукарні, на очах яких стався злочин, намагались зупинити зловмисника, однак той зник у невідомому напрямку», — додали у поліції.
Поліцейські перевірили камери спостереження та змогли отримати опис підозрюваного. Згодом чоловіка розшукали та затримали. За даними правоохоронців, він раніше притягувався до відповідальності за вчинення майнових злочинів.
Нагадаємо, що 3 червня у Вознесенську, що на Миколаївщині, поліція затримала 38-річного киянина за підозрою в розбійному нападі. Погрожуючи ножем, він відібрав мобільний телефон та гроші з каси магазину.
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У Южноукраїнську затримали чоловіка, який підозрюється у крадіжці сумки у відвідувачки перукарні.
За даними поліції Миколаївської області, 22-річний підозрюваний зайшовши до перукарні, відібрав сумку у жінки та втік.
До правоохоронців звернулася потерпіла. Вона розповіла, що в сумці знаходились банківські картки, ювелірні вироби та гроші.
«На місці події заявниця розповіла правоохоронцям, що разом із відвідувачем перукарні, на очах яких стався злочин, намагались зупинити зловмисника, однак той зник у невідомому напрямку», — додали у поліції.
Поліцейські перевірили камери спостереження та змогли отримати опис підозрюваного. Згодом чоловіка розшукали та затримали. За даними правоохоронців, він раніше притягувався до відповідальності за вчинення майнових злочинів.
Нагадаємо, що 3 червня у Вознесенську, що на Миколаївщині, поліція затримала 38-річного киянина за підозрою в розбійному нападі. Погрожуючи ножем, він відібрав мобільний телефон та гроші з каси магазину.