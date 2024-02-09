Затримання підозрюваного. Фото: СБУ України у Миколаївській області

У Миколаєві суд відправив під варту слюсаря, підозрюваного у державній зраді.

Про це повідомили у Центральному суді Миколаєва.

Нагадаємо, що 9 лютого равоохоронці затримали пслюсаря, який встановив вебкамери поблизу Миколаївського морпорту, щоб шпигувати за кораблями Збройних сил України. Йому загрожує довічне ув’язнення.

У суді додали, що 31-річний підозрюваний на початку січня 2024 року, співпрацював з росіянами та надавав інформацію про дислокації та переміщення підрозділів Збройних сил України. Чоловік наносив координати через сервіс «GoogleMaps» та надсилав росіянам.

Чоловіка підозрюють у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 111 КК України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

У суді він визнав свою провину зазначивши, що повідомляв місця дислокації українських військових, оскільки був впевнений, що росіяни не нанесуть туди удар. Також він вказав, що хотів заробити грошей.

Заслухавши думки сторін та дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя Галина Подзігун обрала підозрюваному запобіжний захід у виді тримання під вартою без визначення розміру застави.

Нагадаємо, що у четвер, 8 лютого, Заводський районний суд Миколаєва продовжив термін запобіжного заходу колишньому командиру 73-го морського центру Сил спеціальних операцій та посадовцю Очаківської міської ради Едуарду Шевченку у вигляді тримання під вартою ще на 60 діб.

Гучні справи про держзраду у Миколаєві

На початку квітня 2022 року керівника Миколаївської окружної прокуратури затримали за співпрацю із окупантами. Затриманим виявився прокурор Геннадій Герман.

В січні 2023 року під час судового засідання в Приморському райсуді Одеси стало відомо, що прокурор, якого звинуватили у держзраді, передавав дані російському пропагандиському блогеру Юрію Подоляку та одному з лідерів «ДНР», польовому командиру незаконного збройного формування «ополчення Донбасу» Ігорю Бєзлєру.

Тоді прокурор-зрадник визнав, що коригував вогонь по будівлі Миколаївської обласної військової адміністрації, по якій у березні 2022 року вдарили крилатою ракетою.

28 червня 2023 року за рішенням одеського суду Германа було визнано винним у державній зраді.

10 серпня 2023 року адвокати миколаївського експрокурора подали апеляцію. 15 вересня в Одеському апеляційному суді пройшов розгляд апеляції.

Геннадія Германа також пов’язують з наведенням ракетного удару у березні 2022 року по казармах в Миколаєві, де загинула велика кількість військових.