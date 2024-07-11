В акваторії Одещини затримали іноземне вантажне судно. Фото: СБУ

Служба безпеки України затримала в акваторії Одещини іноземне вантажне судно та його капітана. Чоловіка підозрюють у співпраці з росіянами вивезенні українського зерна з тимчасово окупованого Криму.

Як повідомили у відомстві, судно ходило під прапором однієї з країн Центральної Африки, а його екіпаж виконував замовлення РФ на вивезення українського зерна.

За даними слідства, протягом 2023-2024 років судно неодноразово пришвартовувалось до морського порту Севастополя, щоб забрати награбовану агропродукцію, потім її транспортували до Близького Сходу для продажу на користь країни-агресора.

«Для маскування злочину капітан періодично вимикав GPS-трекер судна та вносив недостовірні відомості до журналу маршрутів і стоянок плавзасобу. У такий спосіб він допомагав рашистам вивозити багатотонні партії українського зерна, викраденого з тимчасово окупованих регіонів на півдні України», —йдеться у повідомленні.

Зазначається, що капітаном вантажного судна є громадянин однієї з країн Південного Кавказу, а до складу екіпажу входило ще 12 іноземців.

В акваторії Одещини затримали іноземне вантажне судно. Фото: СБУ В акваторії Одещини затримали іноземне вантажне судно. Фото: СБУ

Під час обшуку на борту судна знайшли документи, засоби навігації та інші речові докази. Капітану повідомили про підозру за частиною 2 статті 332-1 Кримінального кодексу України (порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї).

Наразі судно підозрюваного відбуксирували на Одещину та за рішенням суду його арештували. Триває розслідування.

У травні цього року Рада ЄС ухвалила постанову про введення заборонних мит на зернові продукти, імпортовані з Росії та Білорусі.

Нагадаємо, що Financial Times оприлюднила розслідування, в якому на прикладі одного судна показала, як Росія торгує краденим українським зерном із Запорізької області.