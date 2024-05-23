Миколаївця підозрюють у продажі наркотиків / Фото: Нацполіція

Правоохоронці вилучили у 27-річного мешканця Миколаєва понад три кілограми наркотиків. Його підозрюють у продажі кокаїну, амфетаміну, альфа-PVP та інших психотропів та наркоречовин. Чоловіку загрожує до 12 років ув’язнення.

Він збував наркотики через канал у одному з месенджерів, повідомили у поліції Миколаївської області.

За словами правоохоронців, під час обшуку за місцем проживання миколаївця поліцейські вилучили пакет із канабісом, різнокольорові згортки із наркоречовиною, великі zip-пакети з речовиною білого, зеленого кольору та кристалічною речовиною, згортки із порошкоподібною речовиною, упаковки порожніх zip-пакетів для фасування наркотиків, електронні ваги, різнокольорові ізоляційні стрічки та мобільний телефон.

Як зазначається, криміналісти встановили, що вилучені речовини є нарковмісними. Усе правоохоронці направили для проведення відповідних експертиз.

Миколаївця підозрюють у продажі наркотиків / Фото: Нацполіція Миколаївця підозрюють у продажі наркотиків / Фото: Нацполіція

За даними Миколаївської обласної прокуратури, вартість вилученого за цінами «чорного ринку» — майже 2,5 мільйони гривень.

Чоловіка затримали та повідомили про підозру у незаконному зберіганні з метою продажу наркотичних засобів та психотропних речовин, в особливо великих розмірах (частина 3 статті 307 КК України). Наразі він знаходиться під вартою. Йому загрожує до 12 років увʼязнення з конфіскацією майна.

Миколаївця підозрюють у продажі наркотиків / Фото: Миколаївська обласна прокуратура Миколаївця підозрюють у продажі наркотиків / Фото: Нацполіція

Нагадаємо, у Дніпрі затримали чоловіка, якого підозрюють у незаконному продажі наркотиків через інтернет, за які він щомісяця отримував щонайменше пів мільйона гривень.