Удар по «Охматдиту» у Києві 8 липня / Фото: «НикВести»

Президент Володимир Зеленський прозвітував про роботу з партнерами після атаки на «Охматдит»

Про це він написав у своєму telegram.

Володимир Зеленський підкреслив, що з резервного фонду держбюджету спрямують 100 мільйонів гривень на першочерговий ремонт.

«З Кабміном я на зв’язку. Є перше рішення – 100 мільйонів гривень на підтримку «Охматдиту». Буде ще 300 мільйонів. Будуть і інші рішення і для Києва, і для міст Дніпровщини, і Донеччини – усіх обов’язково ми підтримаємо. Всім дітям, усім сім’ям – усім, хто постраждав, допоможемо», – написав він.

Також він подякував людям, які підтримали «Охматдит» та підкреслив, що працюють над тим, щоб партнери засуджували дії Росії.

«Я дякую лідерам, країнам – усім, хто вчора й сьогодні засудив російський терор. Ми цінуємо вашу підтримку, друзі! Ми на телефоні – ми працюємо з партнерами зараз, щоб ніхто не мовчав. Щоб всі засуджували. І дуже хочеться, щоб всі діяли. Щоб були саме ті рішення, які повернуть безпеку. В тому числі рішення тут, у Вашингтоні, тут, на саміті НАТО», – написав він.

Удар по «Охматдиту» 8 липня

Росія в понеділок, 8 червня, атакувала Київ. Ракета влучила у приміщення Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит».

Загалом посеред дня Росія вдарила по Україні 40 ракетами. Станом на вечір за даними МВС було відомо про 32 загиблих та 129 постраждалих по Україні, зокрема в Києві та Кривому Розі.

Станом на вечір, 8 липня, аварійно-рятувальні роботи в «Охматдиті» тривали. Відомо, що удар припав на корпус, де дітям робили діаліз — очищення крові при нирковій недостатності.

Під час рятувально-пошукової операції з-під завалів рятувальники дістали тіла двох дітей та їхньої матері.

Раніше міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що аварійно-рятувальні роботи на території лікарні вже завершилися: дві людини загинули, 32 поранені.

Згодом в СБУ підтвердили, що Дитячу лікарню «Охматдит» у Києві зруйнувала російська крилата ракета Х-101, запущена бомбардувальником під час масованої ракетної атаки на Україну.

Слід зазначити, що міністр охорони здоров’я Німеччини Карл Лаутербах повідомив, що його країна готова взяти на лікування українських дітей після російського удару по лікарні «Охматдит» у Києві.

Своєю чергою, «Укрзалізниця» надала притулок у лаунж-зонах вокзалу та забезпечила транспортування для всіх сімей, які перебували в «Охматдиті».

Премʼєр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що з резервного фонду держбюджету спрямували 100 мільйонів гривень на першочергові відновлювальні роботи в «Охматдиті».