Президент Володимир Зеленський, фото: Getty Imagеs

Незабаром Україна планує підписати нові угоди про гарантії безпеки з трьома країнами. Наразі вже ведеться робота над двома з них.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні.

Президент нагадав, що за останні дні Україна підписала угоди про безпеку з Польщею, Люксембургом та Румунією.

«І зараз команда працює над ще новими документами — будуть угоди із Чехією, Словенією та ухвалили рішення після зустрічі з Прем'єром Ірландії теж готувати угоду», — розповів Володимир Зеленський.

Нагадаємо, Україна і Європейський союз підписали угоду про гарантії безпеки. Вона гарантує Києву продовження постачання зброї, надання навчальної та іншої допомоги у сфері безпеки на роки вперед.