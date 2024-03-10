Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Сьогодні, 10 березня, Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Франції Еммануелем Макроном.

Про це повідомив Володимир Зеленський у Telegram.

«Обговорили поточну ситуацію на полі бою та результати Міжнародної конференції на підтримку України, яка нещодавно відбулася в Парижі», – сказав Володимир Зеленський.

Володимир Зеленський під час розмови подякував Макрону за «сильний оборонний пакет від 16 лютого».

«Подякував за сильний оборонний пакет від 16 лютого, а також за особисте лідерство президента Франції в започаткуванні коаліції далекобійної зброї, нові ініціативи та всі заяви на підтримку України», – сказав він.

Додамо, що Володимир Зеленський назвав цю розмову «тривалою і предметною».

Нагадаємо, три французькі оборонні компанії мають намір почати виробництво в Україні вже цього літа.

Додамо, що Франція пообіцяла із січня цього року щомісяця постачатиме Україні по 3 тисячі снарядів. Також країна має можливість «виробити протягом 2024 року і початку 2025 року 78 установок Caesar, призначених для України».