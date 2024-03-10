Сьогодні, 10 березня, Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Франції Еммануелем Макроном.
Про це повідомив Володимир Зеленський у Telegram.
«Обговорили поточну ситуацію на полі бою та результати Міжнародної конференції на підтримку України, яка нещодавно відбулася в Парижі», – сказав Володимир Зеленський.
Володимир Зеленський під час розмови подякував Макрону за «сильний оборонний пакет від 16 лютого».
«Подякував за сильний оборонний пакет від 16 лютого, а також за особисте лідерство президента Франції в започаткуванні коаліції далекобійної зброї, нові ініціативи та всі заяви на підтримку України», – сказав він.
Додамо, що Володимир Зеленський назвав цю розмову «тривалою і предметною».
Нагадаємо, три французькі оборонні компанії мають намір почати виробництво в Україні вже цього літа.
Додамо, що Франція пообіцяла із січня цього року щомісяця постачатиме Україні по 3 тисячі снарядів. Також країна має можливість «виробити протягом 2024 року і початку 2025 року 78 установок Caesar, призначених для України».
|
Тіна Кароль без макіяжу і мінімум експерток у новинах: як і скільки пишуть про жінок у миколаївських медіаКатерина Середа
|
Сьогодні, 10 березня, Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Франції Еммануелем Макроном.
Про це повідомив Володимир Зеленський у Telegram.
«Обговорили поточну ситуацію на полі бою та результати Міжнародної конференції на підтримку України, яка нещодавно відбулася в Парижі», – сказав Володимир Зеленський.
Володимир Зеленський під час розмови подякував Макрону за «сильний оборонний пакет від 16 лютого».
«Подякував за сильний оборонний пакет від 16 лютого, а також за особисте лідерство президента Франції в започаткуванні коаліції далекобійної зброї, нові ініціативи та всі заяви на підтримку України», – сказав він.
Додамо, що Володимир Зеленський назвав цю розмову «тривалою і предметною».
Нагадаємо, три французькі оборонні компанії мають намір почати виробництво в Україні вже цього літа.
Додамо, що Франція пообіцяла із січня цього року щомісяця постачатиме Україні по 3 тисячі снарядів. Також країна має можливість «виробити протягом 2024 року і початку 2025 року 78 установок Caesar, призначених для України».