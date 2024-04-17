У середу в префектурах Ехіме і Коті на заході Японії стався землетрус магнітудою 6,4 бала.
Про це пише Укрінформ з посиланням на японські ЗМІ.
Землетрус був зареєстрований о 23:14 за місцевим часом. Епіцентр стихійного лиха знаходився у протоці, що розділяє острови Кюсю та Сікоку на глибині близько 50 кілометрів.
Уряд Японії збирає дані про збитки після землетрусу.
Наразі з Коті не надходило жодних повідомлень про поранених або про пошкодження будівель, а в Ехіме, за даними місцевої влади, 60-річна жінка впала у своєму будинку й травмувалася.
На атомній електростанції Іката в Ехіме не було виявлено жодних аномалій, а її блок № 3 продовжує працювати.
Прем'єр-міністр Фуміо Кішіда доручив своєму уряду докласти всіх зусиль і тісно координувати роботу з місцевими органами влади в операціях з ліквідації наслідків стихійного лиха.
Нагадаємо, вранці 3 квітня на Тайвані сталася серія землетрусів магнітудою 7,4 бала. Це найсильніші землетруси, що сколихнули острів, за останні 25 років.
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У середу в префектурах Ехіме і Коті на заході Японії стався землетрус магнітудою 6,4 бала.
Про це пише Укрінформ з посиланням на японські ЗМІ.
Землетрус був зареєстрований о 23:14 за місцевим часом. Епіцентр стихійного лиха знаходився у протоці, що розділяє острови Кюсю та Сікоку на глибині близько 50 кілометрів.
Уряд Японії збирає дані про збитки після землетрусу.
Наразі з Коті не надходило жодних повідомлень про поранених або про пошкодження будівель, а в Ехіме, за даними місцевої влади, 60-річна жінка впала у своєму будинку й травмувалася.
На атомній електростанції Іката в Ехіме не було виявлено жодних аномалій, а її блок № 3 продовжує працювати.
Прем'єр-міністр Фуміо Кішіда доручив своєму уряду докласти всіх зусиль і тісно координувати роботу з місцевими органами влади в операціях з ліквідації наслідків стихійного лиха.
Нагадаємо, вранці 3 квітня на Тайвані сталася серія землетрусів магнітудою 7,4 бала. Це найсильніші землетруси, що сколихнули острів, за останні 25 років.