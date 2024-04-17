У Японії стався землетрус магнітудою 6,4: є постраждалі. Фото: Укрінформ

У середу в префектурах Ехіме і Коті на заході Японії стався землетрус магнітудою 6,4 бала.

Про це пише Укрінформ з посиланням на японські ЗМІ.

Землетрус був зареєстрований о 23:14 за місцевим часом. Епіцентр стихійного лиха знаходився у протоці, що розділяє острови Кюсю та Сікоку на глибині близько 50 кілометрів.

Уряд Японії збирає дані про збитки після землетрусу.

Наразі з Коті не надходило жодних повідомлень про поранених або про пошкодження будівель, а в Ехіме, за даними місцевої влади, 60-річна жінка впала у своєму будинку й травмувалася.

На атомній електростанції Іката в Ехіме не було виявлено жодних аномалій, а її блок № 3 продовжує працювати.

Прем'єр-міністр Фуміо Кішіда доручив своєму уряду докласти всіх зусиль і тісно координувати роботу з місцевими органами влади в операціях з ліквідації наслідків стихійного лиха.

Нагадаємо, вранці 3 квітня на Тайвані сталася серія землетрусів магнітудою 7,4 бала. Це найсильніші землетруси, що сколихнули острів, за останні 25 років.