Ілюстрація до повісті «Кайдашева сім’я». Фото: galinfo.com.ua

Гощанський районний суд на Рівненщині зобов’язав місцевого жителя за крадіжку прочитати повість «Кайдашева сім’я».

Про це повідомляє zaxid.net.

У суді сестра звинувачувала брата у тому, що він проник на територію успадкованого нею будинку й вкрав речі на понад 6 тисяч гривень. Обвинувачений же стверджував, що забрав лише своє майно. Суд призначив йому рік іспитового терміну та зобов’язав прочитати повість Івана Нечуя-Левицького «Кайдашева сім’я».

Як йдеться у вироку суду від 28 березня, наприкінці травня 2023 року чоловік зайшов на приватну територію, зірвав з господарської будівлі замок і забрав звідти різне приладдя на загальну суму 6641 гривню. Пізніше чоловік пошкодив двері будинку й виніс плужок і огортач, які нібито належать йому. У суді аргументував свої дії тим, що дізнався про намір сестри продати успадкований нею батьківський будинок, тому вирішив забрати своє майно. Також зазначив, що попереджав родичку про свій приїзд.

Водночас потерпіла розповіла, що про вирвані двері в будинку дізналася від сусідки. Напередодні до домогосподарства приїжджав її брат і казав, що хоче забрати воза та інструменти. Потерпіла тоді викликала поліцію, обвинувачений поїхав, але залишив записку з погрозами. За словами жінки, брат почав приїжджати до неї після того, як її чоловіка мобілізували до ЗСУ, зривав замки, викидав речі, писав повідомлення з погрозами і побажаннями смерті.

Обвинувачений свою вину визнав і щиро розкаявся.

Суддя Петро Тишкун визнав Віталія Бондара винним за частиною 4 статті 185 ККУ (крадіжка, вчинена у великих розмірах чи в умовах воєнного стану) й призначив покарання — рік іспитового терміну. Крім того, обвинувачений має прочитати декілька творів, серед яких — повість Івана Нечуя-Левицького «Кайдашева сім’я». Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.

Нагадаємо, у 2022 році одеський суд зобов’язав чоловіка, який поширював проросійськи дописи в соцмережах, прочитати книгу Михайла Грушевського.