В ДТП на Миколаївщині загинув мотоцикліст. Фото: поліція Миколаївщини

У п'ятницю, 26 липня, біля села Антонівка на Миколаївщині в ДТП загинув мотоцикліст.

Про це повідомили в поліції Миколаївщини.

За даними правоохоронців, близько 23:20 на автодорозі Н-14 «Кропивницький – Миколаїв» зіткнулися мотоцикл Shineray та вантажівки DAF.

«Внаслідок зіткнення транспортних засобів 44-річний водій двоколісного транспортного засобу загинув на місці події», — повідомили в поліції.

Наразі правоохоронці встановлюють причини ДТП. В поліції відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого».

В ДТП на Миколаївщині загинув мотоцикліст. Фото: поліція Миколаївщини В ДТП на Миколаївщині загинув мотоцикліст. Фото: поліція Миколаївщини

«Відділ розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління просить громадян, які володіють будь-якою інформацією про обставини ДТП, звернутись за телефонами 063-426-23-32 або 102», — зазначили правоохоронці.

Нагадаємо, 6 липня на дорозі біля села Грейгове в Миколаївському районі сталась аварія, в якій загинули троє людей. Під час руху водій ВАЗ-2101 з'їхав у кювет, зіткнувшись з деревом.

У 2023 році в результаті дорожньо-транспортних пригод на території Миколаївської області загинули 120 людей.

Зазначимо, що найбільший приріст ДТП з постраждалими за 2024 рік зафіксовано у Херсонській (+26%) та Миколаївській (+23%) областях.