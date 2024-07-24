Пожежна небезпека, ілюстративне фото: Reuters

У Баштанці, що на Миколаївщині зміна погоди призвела до зниження рівня пожежної небезпеки. На інших територіях зберігається надзвичайна небезпека.

Про це повідомили у Миколаївському обласному центрі з гідрометеорології.

Зазначається, що у четвер, 24 липня, погодні умови сприятимуть високій імовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах. Прогноз пожежної небезпеки на завтра:

Первомайськ V клас

Вознесенськ V клас

Баштанка ІV клас

Миколаїв V клас

Очаків V клас

Прогноз пожежної небезпеки по Миколаївській області, ілюстрація: обласний центр з гідрометеорології

Нагадаємо, що через необережне поводження з вогнем у Миколаївській області з початку року виникло 204 пожежі в екосистемах.

Також за даними ДСНС, на території Миколаївської області спостерігається різке збільшення кількості пожеж в природних екосистемах. Переважно горить очерет та суха трава.

Раніше в Державній службі з надзвичайних ситуацій зазначили, що майже 20 гектарів лісів на Миколаївщині потребують повного відновлення після пожеж спричинених російськими обстрілами. За даними рятувальників, загалом в області від вогню постраждало понад 150 гектар зелених масивів.