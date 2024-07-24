У Баштанці, що на Миколаївщині зміна погоди призвела до зниження рівня пожежної небезпеки. На інших територіях зберігається надзвичайна небезпека.
Про це повідомили у Миколаївському обласному центрі з гідрометеорології.
Зазначається, що у четвер, 24 липня, погодні умови сприятимуть високій імовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах. Прогноз пожежної небезпеки на завтра:
Нагадаємо, що через необережне поводження з вогнем у Миколаївській області з початку року виникло 204 пожежі в екосистемах.
Також за даними ДСНС, на території Миколаївської області спостерігається різке збільшення кількості пожеж в природних екосистемах. Переважно горить очерет та суха трава.
Раніше в Державній службі з надзвичайних ситуацій зазначили, що майже 20 гектарів лісів на Миколаївщині потребують повного відновлення після пожеж спричинених російськими обстрілами. За даними рятувальників, загалом в області від вогню постраждало понад 150 гектар зелених масивів.
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Без світла і в екстремальну спеку: як справляються з форс-мажорами миколаївські медіаКатерина Середа
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У Баштанці, що на Миколаївщині зміна погоди призвела до зниження рівня пожежної небезпеки. На інших територіях зберігається надзвичайна небезпека.
Про це повідомили у Миколаївському обласному центрі з гідрометеорології.
Зазначається, що у четвер, 24 липня, погодні умови сприятимуть високій імовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах. Прогноз пожежної небезпеки на завтра:
Нагадаємо, що через необережне поводження з вогнем у Миколаївській області з початку року виникло 204 пожежі в екосистемах.
Також за даними ДСНС, на території Миколаївської області спостерігається різке збільшення кількості пожеж в природних екосистемах. Переважно горить очерет та суха трава.
Раніше в Державній службі з надзвичайних ситуацій зазначили, що майже 20 гектарів лісів на Миколаївщині потребують повного відновлення після пожеж спричинених російськими обстрілами. За даними рятувальників, загалом в області від вогню постраждало понад 150 гектар зелених масивів.