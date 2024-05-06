Зруйнована церква в селі Новомихайлівка, Донецька область, літо 2023 року

Десантники миколаївської 79-ї окремої десантно-штурмової бригади продовжують утримувати кілька позицій на дачах на півночі Новомихайлівки під окупованою Мар‘їнкою.

Про це повідомляє УП з посиланням на бригаду.

— На дачах ще лишилося кілька позицій, які ми утримуємо, — повідомив співрозмовник УП.

29 квітня на мапі DeepState українські OSINTери позначили останню ділянку Новомихайлівки – дачі за річкою Сухі Яли «червоним», тобто окупованою територією.

Скриншот на мапі DeepState, на якій Новомихайлівка позначена, як окупована Росією територія, травень 2024 року

21 квітня в DeepState повідомляли, що більша частина населеного пункту вже під контролем російської армії, а миколаївські військові зробили більше очікуваного.

— В Новомихайлівці є просування москалів, більша частина села під ворогом. Крім того, йдуть бої й південніше населеного пункту. Рано чи пізно це село буде окуповано — 79-ка і придані зробили й так набагато більше, ніж від них очікували, — заявили в DeepState.

Самі росіяни заявили про захоплення Новомихайлівки 23 квітня. На засіданні Колегії Міноборони Росії міністр Сергій Шойгу заявив, що населений пункт був звільнений «внаслідок активних бойових дій російськими військовослужбовцями».

Відомо, що поблизу населеного пункту наступальні дії ведуть 255-й та 33-й гвардійські мотострілецькі полки, 1465-й та 1219-й мотострілецькі полки територіальних військ та 39-та окрема мотострілецька бригада. Сили РФ посилили штурми села з початку жовтня 2023 року.

Як свідчить мапа, наступними селами, які можуть опинитись під ударами росіян після Новомихайлівки, стануть Парасковіївка та Костянтинівка.

Станом на початок 2024 року у селі Новомихайлівка на Донеччині вже майже не залишилося місцевих жителів, про це повідомляв пресофіцер 79-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ Ярослав Чепурний.

Раніше миколаївські десантники звітували про ліквідацію понад 314 одиниць ворожої техніки за шість місяців боїв в районі села Новомихайлівки. Біля населеного пункту протитанкіст миколаївської 79-ї окремої десантно-штурмової бригади за один бій знищив чотири бойові броньовані машини, зірвавши атаку російських солдат.

У липні 2023 року миколаївська 79-а бригада відбила найпотужніший за останні тижні штурм росіян в Мар’їнці, яка нині окупована.