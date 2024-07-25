У червні темпи зростання промислового виробництва в Росії майже втроє сповільнилися, досягнувши найнижчого рівня за останні 15 місяців.

Про це пише російське видання The Moscow Times з посиланням на звіт Росстату від 24 липня.

За місяць промисловість збільшилася лише на 1,9% у річному вимірі (порівняно з травневим зростанням на 5,3%), а з місяця на місяць почала знижуватися: у порівнянні з травнем виробництво в Росії впало на 1,5% — рекордний спад з січня 2023 року.

«В обробному секторі загалом темпи зростання сповільнилися вдвічі – з 9,1% у травні до 4,6% у червні», — повідомляє видання.

Крім того, почала скорочуватися виробництво вітчизняного одягу та взуття, які повинні замінити росіянам іноземні бренди, що пішли з РФ (на 2,8% і 9,9% відповідно).

«У сировинному секторі Росстат зафіксував найбільше падіння з березня 2023 року: видобуток корисних копалин знизився на 3,1%, а порівняно з травнем (-0,3%) темпи спаду зросли в 10 разів», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, постачання нафти з РФ знизилися до найнижчого рівня з січня 2024 року, зокрема в портах Чорного та Балтійського морів.