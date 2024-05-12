Сили ППО знищили 5 російських БПЛА, фото для ілюстрації

Упродовж минулої доби, 11 травня, протиповітряна оборона півдня України знищила 5 російських розвідувальних БпЛА.

Про це повідомили у Повітряних Силах.

За даними військових, один «Орлан-10» збитий на Миколаївщині, ще 4 російських ZALA знищили у Херсонській області.

Нагадаємо, в ніч на 11 травня, російські окупанти вдарили по Тягинці Бериславського району Херсонської області. Один з запущених КАБів влучив у приватний будинок.

Також вночі, 9 травня, через влучання БпЛА частково зруйновано будівлю колишнього будинку культури у селі Первомайське.