Виставка «2 роки: ціна свободи» до річниці великої війни у Миколаєві. Фото: Олена Козубовська «НикВести»

У Миколаєві в оновленому укритті біля Дому офіцерів флоту волонтери організували виставку до річниці повномасштабної війни «2 роки: ціна свободи».

На виставці-інсталяції представили понад 100 робіт миколаївських фотографів Сергія Кононенко та Дмитра Скороходова, пишуть «НикВести».

Серед робіт були ексклюзивні кадри, які раніше ніде не публікувались. Як зазначають організатори події «рідкісні фотографії з місць подій, які вже стали історією».

«Насправді це не тільки два роки з початку повномасштабного вторгнення, а й два роки життя ДОФу, як волонтерського центру», — розповів волонтер Володимир Алєксєєв.

За його словами, 25 лютого ДОФ «зажив новим життям, яким не жив ніколи до того». У той день начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім записав відео, у якому закликав миколаївців, що не хочуть жити в окупації, доєднуватися до громадського спротиву в ДОФі.

«І ось саме з цього розпочалися перші коктейлі молотова, перші збори, перший блокпост 26 лютого, побудований саме тими хто збирався тут», — розповів Володимир Алєксєєв.

Тому на виставці, окрім робіт присвячених життю миколаївців в умовах війни, є фотографії повʼязані з волонтерською діяльністю.

На події також був присутній міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич, який нагородив громадську організацію «ДОФ» почесною відзнакою «За оборону Миколаєва». Натомість Володимир Алєксєєв вручив міському голові лімітовану мініатюрну фігурку Дому офіцерів флоту.

Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич на виставці «2 роки: ціна свободи». Фото: Дар'я Рогалевич «НикВести» Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич на виставці «2 роки: ціна свободи». Фото: Дар'я Рогалевич «НикВести» Мініатюрна фігурка ДОФу. Фото: Дар'я Рогалевич «НикВести»

На завершення вечору на сцені в укритті лунав джаз при свічках у виконанні миколаївського гурту «Performance band» Володимира Алєксєєва.

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Виставка «2 роки: ціна свободи» до річниці великої війни у Миколаєві. Фото: Олена Козубовська «НикВести»

Виставка «2 роки: ціна свободи» до річниці великої війни у Миколаєві. Фото: Олена Козубовська «НикВести»

Виставка «2 роки: ціна свободи» до річниці великої війни у Миколаєві. Фото: Олена Козубовська «НикВести»

Виставка «2 роки: ціна свободи» до річниці великої війни у Миколаєві. Фото: Олена Козубовська «НикВести»

Виставка «2 роки: ціна свободи» до річниці великої війни у Миколаєві. Фото: Олена Козубовська «НикВести»

Виставка «2 роки: ціна свободи» до річниці великої війни у Миколаєві. Фото: Олена Козубовська «НикВести