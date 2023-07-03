У Миколаєві, 3 липня відбулось вручення дипломів випускникам Чорноморського національного університету імені Петра Могили.

Про це повідомляє кореспондент «НикВести».

Вручення дипломів проходило в актовій залі ЧНУ імені Петра Могили.

На початку заходу з вітальним словом звернувся ректор ЧНУ імені Петра Могили Леонід Клименко:

— Не зважаючи на такі складні часи, сьогодні студенти отримують дипломи. Наш університет постраждав, але ми відбуваємо його та зробимо його ще кращим, ніж він був. Ми разом з вами подолаємо усе! Адже, сповнене незламністю не тільки місто Миколаїв, а й Чорноморський національний університет імені Петра Могили!, — зауважив ректор університету.

До урочистої церемонії вручення дипломів випускникам були запрошенні директорка департаменту освіти та науки Миколаївської обласної державної адміністрації Веліховська Алла та народний депутат Миколаєва Олександр Пасічний.

Із завершенням навчання присутніх привітав міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.

— За допомогою удачі вам вдасться все! Не забувайте, удача приходить лише до тих хто докладає зусиль. Тож, старайтесь і ви обов'язково досягнете успіху для себе і для нашої держави! І звичайно ж, для міста Миколаєва!, — підсумував мер міста.

Фото: Діана Шликова

Нагадаємо, три миколаївські університети посіли почесні місця в міжнародному неакадемічному рейтингу UniRank, де відзначили топ-100 вишів країни у 2023 році.