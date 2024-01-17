У вівторок, 16 січня, у Миколаївському музеї суднобудування і флоту пройшло відкриття персональної виставки керівника міжнародного творчого обʼєднання «Спокуса» Олександра Уса.

Виставка «На боці світла та надії» проходить в межах регіонального проєкту «Вогні Півдня. Люди - маяки», повідомляє кореспондент «НикВести».

Ідея створення галереї маяків Півдня України виникла у автора більше пʼяти років тому.

«Митець сприймає кожен маяк немов живу істоту, намагається знайти щось особливе і неповторне не тільки в архітектурі споруди, але й у характері маяка», — розповідають в музеї.

Автор особисто побував всередині багатьох маяків, підіймався нагору, спілкувався з доглядачами маяків, які присвячують життя памʼяткам.

Світлини, представлені в експозиції даного авторського проєкту, вражають оригінальними ракурсами зйомок і особливими зображеннями навколишнього оточення маяків.

Наразі експонується 17 робіт у великій виставковій залі музею.

Фоторепортаж

Фото: Сергій Овчаришин