У Миколаєві 18 липня на базі КП «Миколаївелектротранс» завершила своє навчання чергова група водіїв тролейбуса. Свідоцтва отримали 15 студентів.
Це перша група, яка проходила навчання на сучасних тролейбусах «Дніпро», повідомляє кореспондент «НикВести».
Як зазначив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич, місту потрібні водії тролейбуса, тому що кількість електротранспорту постійно збільшується.
— Сьогодні на підприємстві «Миколаївелектротранс» випускається нова група студентів, яка отримала сертифікати про завершення навчання, залишилось здати екзамени у сервісному центрі і вони зможуть працювати на електротранспорті у Миколаєві. За час повномасштабного вторгнення пройшли навчання 67 водіїв, ми і надалі продовжуємо набір на навчання наших студентів. Це не тому що є нестача кадрів, а тому що кількість електротранспорту постійно збільшується, — розповів мер.
За словами директора КП «Миколаївелектротранс» Юрія Сметани, для наступної групи зможуть збільшити стипендію та оновлюють клас.
— Для нових студентів будуть декілька позитивних змін, по-перше у співпраці з міжнародними партнерами нам вдалося знайти ресурси і збільшити стипендію, щомісячно — 12 тисяч гривень. Також ми зараз оновлюємо клас для майбутніх водіїв. Він буде сучасний, світлий та комфортний, з мультимедійною дошкою і у кожного студента буде свій планшет. Наші студенти будуть не тільки проходити практику на сучасних тролейбусах, але й практичне навчання буде проходити на сучасній техніці, — зазначив він.
Набір у нову групу вже почався, заявки приймаються до 23 серпня. Навчання розпочнеться з 9 вересня і триватиме 14 тижнів, додав Юрій Сметана.
Нагадаємо, що у Миколаєві продовжують курсувати трамваї та тролейбуси під час планових відключень світла. Також будуть працювати додаткові тролейбуси з автономним ходом для забезпечення безперебійного руху.
|
Скорочення поліклінік у Миколаєві: логіка вийшла з чатуОлег Деренюга
|
|
Водоканал, у вас є в керівництві притомні люди?Геннадій Задирко
|
|
Як медіа Миколаєва впливають на місцеву владу та «формують настрої» в громадіКатерина Середа
|
У Миколаєві 18 липня на базі КП «Миколаївелектротранс» завершила своє навчання чергова група водіїв тролейбуса. Свідоцтва отримали 15 студентів.
Це перша група, яка проходила навчання на сучасних тролейбусах «Дніпро», повідомляє кореспондент «НикВести».
Як зазначив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич, місту потрібні водії тролейбуса, тому що кількість електротранспорту постійно збільшується.
— Сьогодні на підприємстві «Миколаївелектротранс» випускається нова група студентів, яка отримала сертифікати про завершення навчання, залишилось здати екзамени у сервісному центрі і вони зможуть працювати на електротранспорті у Миколаєві. За час повномасштабного вторгнення пройшли навчання 67 водіїв, ми і надалі продовжуємо набір на навчання наших студентів. Це не тому що є нестача кадрів, а тому що кількість електротранспорту постійно збільшується, — розповів мер.
За словами директора КП «Миколаївелектротранс» Юрія Сметани, для наступної групи зможуть збільшити стипендію та оновлюють клас.
— Для нових студентів будуть декілька позитивних змін, по-перше у співпраці з міжнародними партнерами нам вдалося знайти ресурси і збільшити стипендію, щомісячно — 12 тисяч гривень. Також ми зараз оновлюємо клас для майбутніх водіїв. Він буде сучасний, світлий та комфортний, з мультимедійною дошкою і у кожного студента буде свій планшет. Наші студенти будуть не тільки проходити практику на сучасних тролейбусах, але й практичне навчання буде проходити на сучасній техніці, — зазначив він.
Набір у нову групу вже почався, заявки приймаються до 23 серпня. Навчання розпочнеться з 9 вересня і триватиме 14 тижнів, додав Юрій Сметана.
Нагадаємо, що у Миколаєві продовжують курсувати трамваї та тролейбуси під час планових відключень світла. Також будуть працювати додаткові тролейбуси з автономним ходом для забезпечення безперебійного руху.