КП «Миколаївелектротранс». Фото: «НикВести»

У Миколаєві 18 липня на базі КП «Миколаївелектротранс» завершила своє навчання чергова група водіїв тролейбуса. Свідоцтва отримали 15 студентів.

Це перша група, яка проходила навчання на сучасних тролейбусах «Дніпро», повідомляє кореспондент «НикВести».

Як зазначив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич, місту потрібні водії тролейбуса, тому що кількість електротранспорту постійно збільшується.

— Сьогодні на підприємстві «Миколаївелектротранс» випускається нова група студентів, яка отримала сертифікати про завершення навчання, залишилось здати екзамени у сервісному центрі і вони зможуть працювати на електротранспорті у Миколаєві. За час повномасштабного вторгнення пройшли навчання 67 водіїв, ми і надалі продовжуємо набір на навчання наших студентів. Це не тому що є нестача кадрів, а тому що кількість електротранспорту постійно збільшується, — розповів мер.

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич та директор КП «Миколаївелектротранс» Юрій Сметана. Фото:«НикВести»

За словами директора КП «Миколаївелектротранс» Юрія Сметани, для наступної групи зможуть збільшити стипендію та оновлюють клас.

— Для нових студентів будуть декілька позитивних змін, по-перше у співпраці з міжнародними партнерами нам вдалося знайти ресурси і збільшити стипендію, щомісячно — 12 тисяч гривень. Також ми зараз оновлюємо клас для майбутніх водіїв. Він буде сучасний, світлий та комфортний, з мультимедійною дошкою і у кожного студента буде свій планшет. Наші студенти будуть не тільки проходити практику на сучасних тролейбусах, але й практичне навчання буде проходити на сучасній техніці, — зазначив він.

Директор КП «Миколаївелектротранс» Юрій Сметана. Фото: «НикВести»

Набір у нову групу вже почався, заявки приймаються до 23 серпня. Навчання розпочнеться з 9 вересня і триватиме 14 тижнів, додав Юрій Сметана.

На КП «Миколаївелектротранс» завершила навчання група майбутніх водіїв тролейбуса. Фото: «НикВести»

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич та директор КП «Миколаївелектротранс» Юрій Сметана. Фото:«НикВести»

На КП «Миколаївелектротранс» завершила навчання група майбутніх водіїв тролейбуса. Фото: «НикВести»

На КП «Миколаївелектротранс» завершила навчання група майбутніх водіїв тролейбуса. Фото: «НикВести»

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич та директор КП «Миколаївелектротранс» Юрій Сметана. Фото:«НикВести» На КП «Миколаївелектротранс» завершила навчання група майбутніх водіїв тролейбуса. Фото: «НикВести»

На КП «Миколаївелектротранс» завершила навчання група майбутніх водіїв тролейбуса. Фото: «НикВести»