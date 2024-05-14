Повномасштабна війна не пройшла повз село Новогригорівка на Миколаївщині. Населений пункт пережив 9 місяців прицільних обстрілів і терору з боку росіян, які стояли в декількох кілометрах звідси.

У травні в селі вже не залишалося жодного місцевого мешканця. Люди час від часу навідувалися додому, але кожна поїздка завершувалася тим, що їм доводилося тікати від обстрілу.

Повернувшись додому у листопаді місцеві не застали у селі жодної неушкодженої будівлі. Перший час їм доводилося жити у зруйнованих будинках під відкритим небом.

— Ми розгрібали руїни усі, жили у двох кімнатах, ні даху не було, ні вікон не було, просто спали й бачили небо над собою, — розповідає одна з жительок Новогригорівки Надія Андрєєва.

«НикВести» навідалися до мешканців Новогригорівки, щоб показати реалії життя у напівзруйнованому селі, яке довгий час було на лінії фронту.