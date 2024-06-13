Владислав Рашкован на Ukraine Recovery Conference, фото з Facebook-сторінки

Заступник виконавчого директора України в Міжнародному валютному фонді Владислав Рашкован поділився підсумками Конференції з відновлення України (Ukraine Recovery Conference). Він зокрема підкреслив, що команда з Миколаєва відпрацювала конференцію на 150%.

Своїми думками про подію він поділився на сторінці в Facebook, повідомляють «НикВести».

Конференція тривала два дні — з 11 по 12 червня. Владислав Рашкован зазначив, що організація такого масштабного заходу є дуже складною через велику кількість спікерів та різноманітності контенту.

У своєму дописі він подякував всім урядовцям, які виступили на 26 панелях конференції та безлічі зустрічей. Зокрема Владислав Рашкован відмітив, що був радий познайомитися з багатьма міськими головами. Окремо він виділив стенд команди з Миколаєва — її представляли голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, мер Миколаєва Олександр Сєнкевич та його заступник Сергій Коренєв, за «вайбом яких було цікаво спостерігати».

«Варто ще виділити команду міста Миколаєва — вони відпрацювали конференцію на 150% — було дуже цікаво спостерігати за вайбом на їх стенді», — написав Владислав Рашкован.

Дійскно, перед панелями та в перервах між ними саме до стенду миколаївської делегації завжди підходили європейські міністри, представники міжнародних фондів та посли поспілкуватись з представниками влади прифронтової Миколаївщини.

Це можна прослідкувати на відео, де мер Миколаєва разом з головою ОВА Віталієм Кімом та ексголовою Миколаївської облради Ганною Замазєєвою спілкується з міністром у справах міжнародного розвитку Данії Деном Йоргенсеном.

— Ми вже майже одружилися, — каже на відео данський міністр. — Лишається лише одне, зрозуміти, хто дружина, а хто чоловік, — жартома відповів Олександр Сєнкевич.

Фоторепортаж з Ukraine Recovery Conference

Конференція з відновлення України — Ukraine Recovery Conference, фото: «НикВести»

Конференція з відновлення України — Ukraine Recovery Conference, фото: «НикВести»

Конференція з відновлення України — Ukraine Recovery Conference, фото: «НикВести»

Конференція з відновлення України — Ukraine Recovery Conference, фото: «НикВести»

Конференція з відновлення України — Ukraine Recovery Conference, фото: «НикВести»

Конференція з відновлення України — Ukraine Recovery Conference, фото: «НикВести»

Конференція з відновлення України — Ukraine Recovery Conference, фото: «НикВести»

Конференція з відновлення України — Ukraine Recovery Conference, фото: «НикВести»

Конференція з відновлення України — Ukraine Recovery Conference, фото: «НикВести»

Конференція з відновлення України — Ukraine Recovery Conference, фото: «НикВести»

Конференція з відновлення України — Ukraine Recovery Conference, фото: «НикВести»

Конференція з відновлення України — Ukraine Recovery Conference, фото: «НикВести»

Конференція з відновлення України — Ukraine Recovery Conference, фото: «НикВести»

Конференція з відновлення України — Ukraine Recovery Conference, фото: «НикВести»

Конференція з відновлення України — Ukraine Recovery Conference, фото: «НикВести»

Конференція з відновлення України — Ukraine Recovery Conference, фото: «НикВести»

Конференція з відновлення України — Ukraine Recovery Conference, фото: «НикВести»

Конференція з відновлення України — Ukraine Recovery Conference, фото: «НикВести»

Конференція з відновлення України — Ukraine Recovery Conference, фото: «НикВести»

Конференція з відновлення України — Ukraine Recovery Conference, фото: «НикВести»

Конференція з відновлення України — Ukraine Recovery Conference, фото: «НикВести»

Конференція з відновлення України — Ukraine Recovery Conference, фото: «НикВести»

Конференція з відновлення України — Ukraine Recovery Conference, фото: «НикВести»

Конференція з відновлення України — Ukraine Recovery Conference, фото: «НикВести»

Конференція з відновлення України — Ukraine Recovery Conference, фото: «НикВести»

Конференція з відновлення України — Ukraine Recovery Conference, фото: «НикВести»

Конференція з відновлення України — Ukraine Recovery Conference, фото: «НикВести»

Конференція з відновлення України — Ukraine Recovery Conference, фото: «НикВести»

Конференція з відновлення України — Ukraine Recovery Conference, фото: «НикВести»

Конференція з відновлення України — Ukraine Recovery Conference, фото: «НикВести»

Конференція з відновлення України — Ukraine Recovery Conference, фото: «НикВести»

Конференція з відновлення України — Ukraine Recovery Conference, фото: «НикВести»

Конференція з відновлення України — Ukraine Recovery Conference, фото: «НикВести»

Конференція з відновлення України — Ukraine Recovery Conference, фото: «НикВести»

Конференція з відновлення України — Ukraine Recovery Conference, фото: «НикВести»

Конференція з відновлення України — Ukraine Recovery Conference, фото: «НикВести»

Конференція з відновлення України — Ukraine Recovery Conference, фото: «НикВести»

Конференція з відновлення України — Ukraine Recovery Conference, фото: «НикВести»

Конференція з відновлення України — Ukraine Recovery Conference, фото: «НикВести»

Конференція з відновлення України — Ukraine Recovery Conference, фото: «НикВести»

Конференція з відновлення України — Ukraine Recovery Conference, фото: «НикВести»

Конференція з відновлення України — Ukraine Recovery Conference, фото: «НикВести»

Конференція з відновлення України — Ukraine Recovery Conference, фото: «НикВести»

Конференція з відновлення України — Ukraine Recovery Conference, фото: «НикВести»

Конференція з відновлення України — Ukraine Recovery Conference, фото: «НикВести»

Конференція з відновлення України — Ukraine Recovery Conference, фото: «НикВести»

Конференція з відновлення України — Ukraine Recovery Conference, фото: «НикВести»

Конференція з відновлення України — Ukraine Recovery Conference, фото: «НикВести»

Конференція з відновлення України — Ukraine Recovery Conference, фото: «НикВести»

Конференція з відновлення України — Ukraine Recovery Conference, фото: «НикВести»

Конференція з відновлення України — Ukraine Recovery Conference, фото: «НикВести»

Конференція з відновлення України — Ukraine Recovery Conference, фото: «НикВести»

Конференція з відновлення України — Ukraine Recovery Conference, фото: «НикВести»

Конференція з відновлення України — Ukraine Recovery Conference, фото: «НикВести»

Конференція з відновлення України — Ukraine Recovery Conference, фото: «НикВести»

Конференція з відновлення України — Ukraine Recovery Conference, фото: «НикВести»

Конференція з відновлення України — Ukraine Recovery Conference, фото: «НикВести»

Конференція з відновлення України — Ukraine Recovery Conference, фото: «НикВести»

Конференція з відновлення України — Ukraine Recovery Conference, фото: «НикВести»

Конференція з відновлення України — Ukraine Recovery Conference, фото: «НикВести»

Конференція з відновлення України — Ukraine Recovery Conference, фото: «НикВести»

Конференція з відновлення України — Ukraine Recovery Conference, фото: «НикВести»

Конференція з відновлення України — Ukraine Recovery Conference, фото: «НикВести»

Конференція з відновлення України — Ukraine Recovery Conference, фото: «НикВести»

Конференція з відновлення України — Ukraine Recovery Conference, фото: «НикВести»

Конференція з відновлення України — Ukraine Recovery Conference, фото: «НикВести»

Конференція з відновлення України — Ukraine Recovery Conference, фото: «НикВести»

Конференція з відновлення України — Ukraine Recovery Conference, фото: «НикВести»

Конференція з відновлення України — Ukraine Recovery Conference, фото: «НикВести»

Конференція з відновлення України — Ukraine Recovery Conference, фото: «НикВести»

Конференція з відновлення України — Ukraine Recovery Conference, фото: «НикВести»

Конференція з відновлення України — Ukraine Recovery Conference, фото: «НикВести»

Конференція з відновлення України — Ukraine Recovery Conference, фото: «НикВести»

Конференція з відновлення України — Ukraine Recovery Conference, фото: «НикВести»

Конференція з відновлення України — Ukraine Recovery Conference, фото: «НикВести»

Конференція з відновлення України — Ukraine Recovery Conference, фото: «НикВести»

Конференція з відновлення України — Ukraine Recovery Conference, фото: «НикВести»

Конференція з відновлення України — Ukraine Recovery Conference, фото: «НикВести»

Конференція з відновлення України — Ukraine Recovery Conference, фото: «НикВести»

Конференція з відновлення України — Ukraine Recovery Conference, фото: «НикВести»

Конференція з відновлення України — Ukraine Recovery Conference, фото: «НикВести»

Конференція з відновлення України — Ukraine Recovery Conference, фото: «НикВести»

Конференція з відновлення України — Ukraine Recovery Conference, фото: «НикВести»

Конференція з відновлення України — Ukraine Recovery Conference, фото: «НикВести»

Конференція з відновлення України — Ukraine Recovery Conference, фото: «НикВести»

Конференція з відновлення України — Ukraine Recovery Conference, фото: «НикВести»

Конференція з відновлення України — Ukraine Recovery Conference, фото: «НикВести»

Конференція з відновлення України — Ukraine Recovery Conference, фото: «НикВести»

Конференція з відновлення України — Ukraine Recovery Conference, фото: «НикВести»

Конференція з відновлення України — Ukraine Recovery Conference, фото: «НикВести»

Конференція з відновлення України — Ukraine Recovery Conference, фото: «НикВести»

Конференція з відновлення України — Ukraine Recovery Conference, фото: «НикВести»

Конференція з відновлення України — Ukraine Recovery Conference, фото: «НикВести»

Конференція з відновлення України — Ukraine Recovery Conference, фото: «НикВести»

Конференція з відновлення України — Ukraine Recovery Conference, фото: «НикВести»

Конференція з відновлення України — Ukraine Recovery Conference, фото: «НикВести»

Конференція з відновлення України — Ukraine Recovery Conference, фото: «НикВести»

Конференція з відновлення України — Ukraine Recovery Conference, фото: «НикВести»

Конференція з відновлення України — Ukraine Recovery Conference, фото: «НикВести»

Конференція з відновлення України — Ukraine Recovery Conference, фото: «НикВести»

Конференція з відновлення України — Ukraine Recovery Conference, фото: «НикВести»

Конференція з відновлення України — Ukraine Recovery Conference, фото: «НикВести»

Конференція з відновлення України — Ukraine Recovery Conference, фото: «НикВести»

Конференція з відновлення України — Ukraine Recovery Conference, фото: «НикВести»

Конференція з відновлення України — Ukraine Recovery Conference, фото: «НикВести»

Конференція з відновлення України — Ukraine Recovery Conference, фото: «НикВести»

Конференція з відновлення України — Ukraine Recovery Conference, фото: «НикВести»

Конференція з відновлення України — Ukraine Recovery Conference, фото: «НикВести»

Конференція з відновлення України — Ukraine Recovery Conference, фото: «НикВести»

Конференція з відновлення України — Ukraine Recovery Conference, фото: «НикВести»

Конференція з відновлення України — Ukraine Recovery Conference, фото: «НикВести»

Конференція з відновлення України — Ukraine Recovery Conference, фото: «НикВести»

Конференція з відновлення України — Ukraine Recovery Conference, фото: «НикВести»

Конференція з відновлення України — Ukraine Recovery Conference, фото: «НикВести»

Конференція з відновлення України — Ukraine Recovery Conference, фото: «НикВести»

Конференція з відновлення України — Ukraine Recovery Conference, фото: «НикВести»

Фото: Олег Деренюга, «НикВести»