Зустріч з шестиразовою олімпійською призеркою з фехтування Ольгою Харлан у Миколаєві. Фото НикВести

У четвер, 15 серпня, рекордсменка України за Олімпійськими нагородами Ольга Харлан зустрілася з шанувальниками в Миколаєві.

Привітати спортсменку з «золотом» та «бронзою» Олімпійських ігор—2024 з фехтування зібралися десятки миколаївців, повідомляє кореспондент «НикВести».

Ольга Харлан подякувала миколаївцям за «теплу зустріч» та підтримку.

— Я дуже дякую за таку теплу зустріч. Я себе тут відчуваю вільною. Це моє рідне місто. Я обожнюю Миколаїв. Я дуже сильно сумую. Мені дуже приємно, я дуже пишаюся тим, що я приводжу друге золото в Миколаїв. Я прославляю наше місто, нашу країну. Наш гімн лунає на весь світ. І всі під нього встають. Я дуже цим пишаюся, — сказала спортсменка.

Зустріч з шестиразовою олімпійською призеркою з фехтування Ольгою Харлан у Миколаєві. Фото НикВести

Привітати Ольгу Харлан прийшли також вихованці місцевих спортивних шкіл «Олімп», «Перемога» та школи єдиноборств. Юні спортсмени продемонстрували показові виступи з повітряної гімнастики та різних видів бойових мистецтв.

— Для нас Ольга важлива не тому, що вона така чарівна дівчина, яка приїхала сьогодні в Миколаєв з цими важливими медалями. Для нас вона важлива як символ. Символ того, що дівчина з Миколаєва, яка народилась на Намиві, дивлячись на те, що не мала достатньо таких гарних умов, які мають інші спортсмени в США чи в Китаї, змогла. Своїми силами, своєю наполегливістю, кров'ю і потом досягнути цих успіхів, — сказав під час зустрічі міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.

Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич та фехтувальниця Ольга Харлан. Фото «НикВести»

Зустріч з шестиразовою олімпійською призеркою з фехтування Ольгою Харлан у Миколаєві. Фото НикВести

Зустріч з шестиразовою олімпійською призеркою з фехтування Ольгою Харлан у Миколаєві. Фото НикВести

Зустріч з шестиразовою олімпійською призеркою з фехтування Ольгою Харлан у Миколаєві. Фото НикВести

Зустріч з шестиразовою олімпійською призеркою з фехтування Ольгою Харлан у Миколаєві. Фото НикВести

Зустріч з шестиразовою олімпійською призеркою з фехтування Ольгою Харлан у Миколаєві. Фото НикВести

Зустріч з шестиразовою олімпійською призеркою з фехтування Ольгою Харлан у Миколаєві. Фото НикВести

Зустріч з шестиразовою олімпійською призеркою з фехтування Ольгою Харлан у Миколаєві. Фото НикВести

Зустріч з шестиразовою олімпійською призеркою з фехтування Ольгою Харлан у Миколаєві. Фото НикВести

Зустріч з шестиразовою олімпійською призеркою з фехтування Ольгою Харлан у Миколаєві. Фото НикВести

Зустріч з шестиразовою олімпійською призеркою з фехтування Ольгою Харлан у Миколаєві. Фото НикВести

Зустріч з шестиразовою олімпійською призеркою з фехтування Ольгою Харлан у Миколаєві. Фото НикВести

Зустріч з шестиразовою олімпійською призеркою з фехтування Ольгою Харлан у Миколаєві. Фото НикВести

Зустріч з шестиразовою олімпійською призеркою з фехтування Ольгою Харлан у Миколаєві. Фото НикВести

Зустріч з шестиразовою олімпійською призеркою з фехтування Ольгою Харлан у Миколаєві. Фото НикВести

Зустріч з шестиразовою олімпійською призеркою з фехтування Ольгою Харлан у Миколаєві. Фото НикВести

Зустріч з шестиразовою олімпійською призеркою з фехтування Ольгою Харлан у Миколаєві. Фото НикВести

Зустріч з шестиразовою олімпійською призеркою з фехтування Ольгою Харлан у Миколаєві. Фото НикВести

Зустріч з шестиразовою олімпійською призеркою з фехтування Ольгою Харлан у Миколаєві. Фото НикВести

Нагадаємо, миколаївська спортсменка Ольга Харлан стала шестиразовою олімпійською призеркою, здобувши «золото» командного турніру з фехтування на шаблі на Іграх-2024. Спортсменка відіграла ключову роль на шляху до «золота» у командному турнірі.