Одеські поліцейські розпочали кримінальне провадження через відео у TikTok, на якому блогери перебувають у готелі з морськими котиками.

Про це повідомили в поліції.

Провадження розпочали за ч. 1 ст. 299 Кримінального кодексу України — жорстоке поводження з тваринами. Санкція цієї статті передбачає обмеження волі від 1 до 3 років або позбавлення волі від 2 до 3 років із конфіскацією тварини.

Раніше зоозахисники UAnimals повідомляли, що звернулися до поліції через відео з одеського дельфінарію. У поліції заявили, що публікацію з дописом про оренду морських котиків поліцейські виявили під час моніторингу соцмереж та зареєстрували відомості за цим фактом.

Під час перевірки інформації поліцейські поспілкувалися з тренером тварин, який пояснив, що морських котиків ніхто в оренду не здавав. Наразі поліцейські встановлюють усі обставини події.

UAnimals повідомили, що блогерка з акаунтом st.makeeva.family опублікувала в TikTok відео з номера одеського готелю «Немо» (NEMO Hotel Resort & SPA) з морськими котиками, яких, імовірно, надали з однойменного дельфінарію для фотосесії.

Це відео спричинило хвилю обурення, а зоозахисники назвали ситуацію неприпустимою та подали заяву до поліції. В UAnimals нагадали, що закон України про захист тварин від жорстокого поводження забороняє надавати фотопослуги з дикими тваринами, крім зоопарків, цирків та дельфінаріїв.