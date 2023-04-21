Лефортівський районний суд Москви заочно заарештував начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирила Буданова.

Про це повідомляє російське видання «Настоящее время».

Як повідомили видання в пресслужбі суду, ФСБ РФ звинувачує Буданова в організації терористичної спільноти, незаконному обігу зброї та тероризмі (ч. 1 ст. 205.4, ч. 1 ст. 30 та п. «а» ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст.222, ч. 3 ст.222.1 КК РФ).

Нагадаємо, очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов вважає, що цього року РФ зосередиться на окупації більшої території у Донецькій та Луганській областях. Також, за словами Кирила Буданова, «ми маємо зробити все, щоб до літа Крим повернувся додому».