Під час ракетного удару уночі, 26 квітня, росіяни поцілили у сквер «Доброти», в якому знаходилась скульптура-подарунок від колишнього мера Москви Юрія Лужкова.

Про це розповів мер Миколаєва Олександр Сенкевич під час прямого ефіру в соцмережах.

Він зазначив, що в сквері була розташована скульптура у вигляді земного шару з багатьма долоньками. Цю скульптуру саме збирались демонтувати, але росіяни знищили її самі.

— Я вже давав на апаратній нараді знести цю фігуру, але росіяни зробили це до мене. Цей подарунок на честь дружби Москви та Миколаєва вони самі знищили, — зазначив мер.

Крім того від додав, що ракети не могли помітити українська ППО, адже вони летіли з моря і пройшли низько над річкою. Олександр Сєнкевич сподівається, що військові зроблять висновки та зможуть захистити Миколаїв.

Сквер «Доброти» до удару РФ

Нагадаємо, що внаслідок обстрілу Миколаєва російськими військами в ніч на 27 квітня в місті було пошкоджено 38 будинків, понад 20 з них — багатоквартирні.