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Під час ракетного удару уночі, 26 квітня, росіяни поцілили у сквер «Доброти», в якому знаходилась скульптура-подарунок від колишнього мера Москви Юрія Лужкова.
Про це розповів мер Миколаєва Олександр Сенкевич під час прямого ефіру в соцмережах.
Він зазначив, що в сквері була розташована скульптура у вигляді земного шару з багатьма долоньками. Цю скульптуру саме збирались демонтувати, але росіяни знищили її самі.
— Я вже давав на апаратній нараді знести цю фігуру, але росіяни зробили це до мене. Цей подарунок на честь дружби Москви та Миколаєва вони самі знищили, — зазначив мер.
Крім того від додав, що ракети не могли помітити українська ППО, адже вони летіли з моря і пройшли низько над річкою. Олександр Сєнкевич сподівається, що військові зроблять висновки та зможуть захистити Миколаїв.
Нагадаємо, що внаслідок обстрілу Миколаєва російськими військами в ніч на 27 квітня в місті було пошкоджено 38 будинків, понад 20 з них — багатоквартирні.
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Під час ракетного удару уночі, 26 квітня, росіяни поцілили у сквер «Доброти», в якому знаходилась скульптура-подарунок від колишнього мера Москви Юрія Лужкова.
Про це розповів мер Миколаєва Олександр Сенкевич під час прямого ефіру в соцмережах.
Він зазначив, що в сквері була розташована скульптура у вигляді земного шару з багатьма долоньками. Цю скульптуру саме збирались демонтувати, але росіяни знищили її самі.
— Я вже давав на апаратній нараді знести цю фігуру, але росіяни зробили це до мене. Цей подарунок на честь дружби Москви та Миколаєва вони самі знищили, — зазначив мер.
Крім того від додав, що ракети не могли помітити українська ППО, адже вони летіли з моря і пройшли низько над річкою. Олександр Сєнкевич сподівається, що військові зроблять висновки та зможуть захистити Миколаїв.
Нагадаємо, що внаслідок обстрілу Миколаєва російськими військами в ніч на 27 квітня в місті було пошкоджено 38 будинків, понад 20 з них — багатоквартирні.