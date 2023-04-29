Міжнародний комітет Червоного Хреста отримав файл з іменами більш як 19 тисяч викрадених Росією українських дітей з окупованих територій від робочої групи при президентові України.

Про це повідомила голова постійної делегації Верховної Ради України в ПАРЄ, народна депутатка партії «Слуга народу» Марія Мезенцева, пише «Радіо Свобода».

За її словами, представники МКЧХ можуть відвідати їх у російських таборах, прийомних родинах й інших місцях незаконного перебування, проте коли це буде – невідомо.

— Ми говоримо про нещодавнє оновлення файлу про українських дітей, нами отримано більше ніж 19 тисяч заявок, поданих українськими правозахисниками і органами влади, які працюють по цьому питанню. Міжнародний комітет Червоного Хреста має чи не прямі повноваження для того, щоб відвідати дітей. Ми дуже чекаємо на їхній візит до Росії та інших держав, – каже Марія Мезенцева.

Нагадаємо, Україна, Польща та Єврокомісія започаткували ініціативу для повернення українських дітей, яких викрали російські окупанти.