Данія розгляне можливість відновлення будівлі Миколаївського ліцею імені Миколи Аркаса та університету кораблебудування, які частково зруйновані внаслідок російських обстрілів.

Ці два обʼєкта 18 травня відвідав Надзвичайний та Повноважний Посол Королівства Данії в Україні Олє Егберг Міккельсен, повідомив Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич.

Він додав, що під час зустрічі також обговорили створення на базі Агенції розвитку Миколаєва проектного офісу, який би розробляв проекти відбудови та залучав для них фінансування.

Також посол відвідав одне з комунальних підприємств міста, де оглянув техніку, яку Данія передала Миколаєву в межах допомоги.

Нагадаємо, раніше Королівство Данії виділило кошти на відновлення травмпункту у Миколаєві, який був зруйнований внаслідок російських обстрілів.

Що сталося з НУК?

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова був одним з перших вишів, що зазнали руйнувань внаслідок російської ракетної атаки. Пʼять ракет С-300 влучили в корпус університету вранці 15 липня 2022 року.

Наразі виш планує провести демонтаж зруйнованих російськими ракетами корпусів університету. Роботи обійдуться у 5 мільйонів гривень.

А що з гімназією імені Аркаса?

Фасад Першої української гімназії імені Миколи Аркаса було зруйновано 1 листопада 2022 року під час бомбардування російськими військами Миколаєва. Внаслідок обстрілу в гімназії впала частина стіни, відкрився внутрішній простір шкільних кабінетів, було пошкоджено дах над фасадом.

Згодом в управлінні освіти Миколаївської міської ради повідомили про те, що будівлю миколаївського ліцею імені Миколи Аркаса, яка є пам'яткою архітектури, буде відновлено. За попередніми даними, на відновлення будівлі будуть виділені кошти з Данії.

Крім того, у капітальних видатках бюджету Миколаєва на 2023 рік вартість проєкту реконструкції гімназії імені Аркаса (нині ліцей), згідно з документом, становить 300 мільйонів гривень. Строк відбудови зазначений до кінця 2030 року.

Начальник управління культури Миколаївської міської ради Юрій Любаров розповів про один із варіантів реконструкції зруйнованого фасаду Першої української гімназії імені Аркаса. Зокрема, він запропонував зберегти зруйновану частину фасаду в скляному «акваріумі», зміцнюючи при цьому перекриття між поверхами, а іншу частину фасаду реставрувати класичним способом до автентичного стану.