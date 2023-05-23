Екологічні збитки від руйнації будівлі Миколаївського ліцею імені Миколи Аркаса, в яку ракетою влучили російські окупанти, склали 12 мільйонів гривень.

Про це повідомляє Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу.

— Об’єм відходів становить 225 м3, площа земельної ділянки – 150 м2. Сума збитків складає понад 12 мільйонів гривень.

Раніше повідомллося, що Данія розгляне можливість відновлення будівлі Миколаївського ліцею імені Миколи Аркаса, які частково зруйнована внаслідок російських обстрілів.

Нагадаємо, фасад Першої української гімназії імені Миколи Аркаса було зруйновано 1 листопада 2022 року під час бомбардування російськими військами Миколаєва. Внаслідок обстрілу в гімназії впала частина стіни, відкрився внутрішній простір шкільних кабінетів, було пошкоджено дах над фасадом.

Згодом в управлінні освіти Миколаївської міської ради повідомили про те, що будівлю миколаївського ліцею імені Миколи Аркаса, яка є пам'яткою архітектури, буде відновлено. За попередніми даними, на відновлення будівлі будуть виділені кошти з Данії.

Крім того, у капітальних видатках бюджету Миколаєва на 2023 рік вартість проєкту реконструкції гімназії імені Аркаса (нині ліцей), згідно з документом, становить 300 мільйонів гривень. Строк відбудови зазначений до кінця 2030 року.

Начальник управління культури Миколаївської міської ради Юрій Любаров розповів про один із варіантів реконструкції зруйнованого фасаду Першої української гімназії імені Аркаса. Зокрема, він запропонував зберегти зруйновану частину фасаду в скляному «акваріумі», зміцнюючи при цьому перекриття між поверхами, а іншу частину фасаду реставрувати класичним способом до автентичного стану.