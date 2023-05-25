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Голова Миколаївської обласної військової адміністрації поділився деталями цьогорічного туристичного сезону в регіоні.
Про це він розповів в ході спілкування з журналістами у середу, 24 травня, пишуть НикВести.
Туристичний сезон буде «умовним» через закрите для доступу море та небезпечні для відвідування цивільних території.
— На жаль, море відкрити не можемо. По внутрішнім водоймам питанням з військовими зараз погоджується. Вже є розуміння, що вони будуть відкриті для людей приблизно з початку червня, буде розпорядження. Ми його називаємо «умовний» туристичний сезон, але усі внутрішні водойми та парки в зоні, які не прифронтові, будуть відкриті, - сказав Віталій Кім.
Нагадаємо, Туристична привабливість України значно знизилась з початком великої війни. Особливо це вплинуло на туризм у Миколаївській області, оскільки з перших днів вторгнення регіон стримав окупантів від наступу на Одесу та з того моменту щоденно потерпав від російських обстрілів. «НикВести» дізналися, чи існує туризм на Миколаївщині під час великої війни.
Голова Миколаївської обласної військової адміністрації поділився деталями цьогорічного туристичного сезону в регіоні.
Про це він розповів в ході спілкування з журналістами у середу, 24 травня, пишуть НикВести.
Туристичний сезон буде «умовним» через закрите для доступу море та небезпечні для відвідування цивільних території.
— На жаль, море відкрити не можемо. По внутрішнім водоймам питанням з військовими зараз погоджується. Вже є розуміння, що вони будуть відкриті для людей приблизно з початку червня, буде розпорядження. Ми його називаємо «умовний» туристичний сезон, але усі внутрішні водойми та парки в зоні, які не прифронтові, будуть відкриті, - сказав Віталій Кім.
Нагадаємо, Туристична привабливість України значно знизилась з початком великої війни. Особливо це вплинуло на туризм у Миколаївській області, оскільки з перших днів вторгнення регіон стримав окупантів від наступу на Одесу та з того моменту щоденно потерпав від російських обстрілів. «НикВести» дізналися, чи існує туризм на Миколаївщині під час великої війни.