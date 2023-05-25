Голова Миколаївської обласної військової адміністрації поділився деталями цьогорічного туристичного сезону в регіоні.

Про це він розповів в ході спілкування з журналістами у середу, 24 травня, пишуть НикВести.

Туристичний сезон буде «умовним» через закрите для доступу море та небезпечні для відвідування цивільних території.

— На жаль, море відкрити не можемо. По внутрішнім водоймам питанням з військовими зараз погоджується. Вже є розуміння, що вони будуть відкриті для людей приблизно з початку червня, буде розпорядження. Ми його називаємо «умовний» туристичний сезон, але усі внутрішні водойми та парки в зоні, які не прифронтові, будуть відкриті, - сказав Віталій Кім.