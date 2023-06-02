Європейський парламент ухвалив резолюцію, в якій висловив «серйозне занепокоєння» подіями в Угорщині. Євродепутати засудили навмисні та систематичні зусилля країни з підриву цінностей ЄС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Європейський парламент.

Говорячи про головування Угорщини в Раді ЄС у другій половині 2024 року, Європарламент «поставив під сумнів» її можливість виконати цю роль, «враховуючи її невідповідність законодавству та цінностям ЄС, а також принципу щирої співпраці».

У зв’язку з цим Європарламент закликав Раду ЄС «знайти належне рішення» питанню головування.

До того ж резолюція, яку Європейський парламент ухвалив сьогодні, 1 червня, засуджує «антиєвропейські акції» уряду Угорщини, які мають на меті відвернути увагу від системної корупції та невідповідності країни європейським цінностям. Вона також закликає Будапешт втілювати міжнародні стандарти на виборах, зокрема майбутніх виборах до Європарламенту у 2024 році.

Депутати Європарламенту неодноразово висловлювали занепокоєння щодо стану цінностей ЄС в Угорщині, які ще більше погіршилися через «продумані та систематичні зусилля уряду».

Уряд прем’єр-міністра Віктора Орбана в останні роки перебуває в майже постійному конфлікті з інституціями ЄС, насамперед через суперечки щодо незалежності:

судової влади,

свободи преси,

громадянського суспільства,

верховенства права.

Депутати Європарламенту висловили занепокоєння повідомленнями про спроби уряду прем’єр-міністра Угорщини взяти під контроль стратегічні галузі промисловості, а ще — відсутність належного контролю за фінансовою політикою угорського уряду.

Нагадаємо, після початку російського вторгнення між Києвом та Будапештом погіршились і без того напружені раніше відносини. Наприкінці січня Орбан на зустрічі з журналістами у Будапешті виклав свою позицію щодо поточної ситуації російсько-української війни, з якої випливає, що він не вірить у перемогу України та вважає, що вона поступово перетворюється на некеровану руїну.