В результаті підриву Каховської ГЕС тимчасово окупований півострів Крим може залишитись без питної води.

Про це у відеозверненні сказав голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Як відомо, до 2014 року 85% Криму забезпечувались водою з Каховського водосховища через Північно-Кримський канал. З квітня 2014 року канал був відключений. Забір води з Дніпра був відновлений в перші дні повномасштабної війни, коли війська РФ окупували Херсонську область і відновили роботу каналу.

В ніч на 6 червня росіяни підірвали греблю Каховської ГЕС. За словами голови Миколаївської ОВА, підривом ГЕС росіяни лише погіршили своє становище на окупованих територіях півдня України.

«Наслідки цього будуть. По-перше, це відсутність води в Криму. І вони не знають, що з цим робити. Також ситуація на лівому березі Дніпра погіршилася. З нашого боку все виконується, ми до цього готові. З російської сторони, на щастя, все погано», - сказав Віталій Кім.

Про те, що через підрив ГЕС під загрозою можливого позбавлення питної води на Херсонщині та в Криму, повідомив також і керівник ОП Єрмак.

«Це екоцид. Росіяни відповідатимуть за можливе позбавлення питної води людей на Півдні Херсонщини та в Криму, можливе знищення частини населених пунктів та біосфери», - написав він.

При цьому, голова аннексованого Криму Сергій Аксьонов стверджує, що півострову не загрожує затоплення після руйнування греблі ГЕС у Новій Каховці.

«Проте є ризик, що Північно-Кримський канал мелетиме. Нині запаси води у каналі — близько 40 мільйонів кубометрів. Водосховища, навіть ті, які раніше були заповнені на 15-20%, зараз мають близько 80% наповнення. Питної води більш ніж достатньо. Проводяться роботи з мінімізації втрат води у каналі», - заявив Аксьонов.

В мережі вже з'явились кадри пониження рівня води у Північнокримському каналі.

Через підрив на правому березі Херсонської області розпочали евакуацію населення з небезпечних місць. За словами фахівців «Укргідроенерго», Каховська ГЕС не підлягає відновленню після підриву.

У Херсонській області на правому березі Дніпра вже повністю або частково затоплено вісім населених пунктів. Також вода дісталась до одного з мікрорайонів Херсону. Людей автобусами та потягом евакуйовуватимуть до Миколаєва та інших міст.

Внаслідок підриву греблі Каховської гідроелектростанції під загрозою затоплення опинилися до 80 населених пунктів, а півдню України загрожує екологічна катастрофа, повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Підрив може мати негативні наслідки для Запорізької атомної електростанції. Проте наразі ситуація контрольована, запевнили в «Енергоатомі».

В мерії Миколаєва відзначають, що підрив Каховської гідроелектростанції не загрожує Миколаєву затопленням.

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що підтоплення Кінбурнської коси через підрив Каховської ГЕС не буде. За його словами, теоретично може підтопити тільки дорогу і півострів тимчасово стане островом.

Нагадаємо, за даними української розвідки, росіяни замінували Каховську ГЕС ще у квітні 2022 року, а восени встановили вибухівку на опорах та шлюзах.

Після цього Володимир Зеленський заявив, що росіяни замінували дамбу й агрегати Каховської гідроелектростанції та планують здійснити теракт під чужим прапором.

На тлі повідомлень про можливу підготовку російського теракту на Каховській гідроелектростанції, українська сторона ще в жовтні 2022 року вимагала направити на об’єкт міжнародну місію спостерігачів.