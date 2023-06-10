У Снігурівці школи з 1 вересня продовжать працювати онлайн. Очне навчання відновлять тільки після деокупації лівобережної Херсонщини.

Про це повідомив очільник Снігурівської місцевої військової адміністрації Іван Кухта на брифінгу 9 червня, пишуть «НикВести».

— У Снігурівці зруйновано дві школи з чотирьох. Одна – в населеному пункті біля Снігурівки. В принципі, дві школи для Снігурівки буде достатньо для того, щоб забезпечити навчальний процес. Але він розпочнеться тільки тоді, коли в нас буде безпечна зона для того, щоб повести дітей до школи. Моя принципова позиція: якщо у нас не буде звільнений лівий берег, то я б свою дитину в школу не відпустив й не дозволю, щоб інші йшли до школи. Я несу за це відповідальність. Тому будемо здійснювати освітній процес, на превеликий жаль, але онлайн, – повідомив Іван Кухта.

Іван Кухта

Нагадаємо, в уряді погодили розподіл освітньої субвенції на облаштування укриттів у школах. Згідно з постановою Кабміну, Миколаївська область мала отримати 102 мільйона гривень, однак натомість цих коштів не буде.

Водночас очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім вважає, що в області навряд чи встигнуть завершити будівництво укриттів у закладах середньої освіти до осені.

До цього повідомлялося, що розпочати навчальний рік в очному форматі в Миколаївській області можуть близько 150 шкіл. Водночас під укриття переобладнають підвальні приміщення 38 миколаївських шкіл, але до початку нового навчального року запрацюють не всі.