Березанський районний суд Миколаївської області задовольнив позов Миколаївської окружної прокуратури про повернення у державну власність ділянки водного фонду вартістю майже 600 тисяч гривень.

Про це повідомила Миколаївська обласна прокуратура.

Прокуратура з'ясувала, що ділянку в межах території Рибаківської сільської ради незаконно передали громадянину для індивідуального дачного будівництва. При тому, що ділянка входить в межі пляжної зони прибережної захисної смуги акваторії Чорного моря.

— Земельна ділянка такої категорії може перебувати виключно у державній та комунальній власності, що й стало підставою для пред’явлення позову до суду, - зазначається в повідомленні.

За даними правоохоронців, площа незаконно переданої ділянки чорноморського узбережжя становить 10 соток.

Суд погодився з доводами прокурора, визнав незаконними та скасував рішення органу виконавчої влади та зобов’язав особу повернути земельну ділянку водного фонду у власність держави.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що прокуратура через суд вимагає повернути у державну власність земельну ділянку урочища «Варварівське», площею 880 квадратних метрів та вартістю 2,4 мільйона гривень. Землі лісу були незаконно передані Миколаївською міськрадою у приватну власність для будівництва.

Як відомо, Миколаївська прокуратура намагається повернути державі землі відібрані у Очаківського ЛМГ вартістю понад ₴6,5 млн.