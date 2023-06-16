Уряд спрямує 190 мільйонів гривень на реалізацію проєктів з відновлення у Миколаївській області.

Таке рішення ухвалили на виїзному засіданні до Херсонщини, повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Всього уряд направить місцевим бюджетам 4,4 мільярди гривень субвенції на проєктування, відновлення, будівництво та модернізацію об’єктів соціальної, культурної і житлово-комунальної сфери. З них майже 460 мільйонів гривень отримає Херсонщина й понад 190 мільйонів гривень — Миколаївщина.

Водночас окремою постановою уряд спрямує 6,6 мільярдів гривень на понад 150 проєктів у восьми областях. Йдеться про ремонти та будівництво шкіл, дитячих садків, лікарень, житлових будинків, будівництво та реконструкція водогонів і каналізації, тепломереж, буріння артезіанських свердловин.

— Таким чином даємо потужний імпульс швидкому відновленню в усіх постраждалих від війни регіонах, — зазначив Денис Шмигаль.

Нагадаємо, у пʼятницю, 16 червня, премʼєр-міністр Денис Шмигаль відвідав з робочою поїздкою Миколаївщину.