Станом на ранок 17 червня рівень води в річці Інгулець знизився на 4 м 49 см. Залишається близько півтора метри, щоб вода повернулася до того рівня, який був до моменту підриву Каховської ГЕС.

Про це повідомив начальник Снігурівської МВА Іван Кухта.

Наразі вода відійшла від 371 будинку із 375, які зазнали підтоплення. Служби проводять обстеження всіх мостів та під'їздів до них для можливого відновлення та поточного ремонту.

В громаді досі є абоненти, яких ще не підключили до електромережі. Фахівці філії «Миколаївобленерго» ще проводять ремонтні роботи пошкодженого обладнання.

По Снігурівці забезпечено підвіз води. Працюють бювети, де люди можуть придбати питну очищену воду. Продовжує роботу мобільний пральний комплекс, послугами якого вже скористалися до 200 осіб. Продовжується доставка води, продуктів харчування, речей першої необхідності в постраждалі населені пункти.

Також розпочались роботи з буріння першої свердловини в місті Снігурівка.

«Всього плануємо збільшити кількість нових свердловин щонайменше до 6, щоб в майбутньому покращити стан водопостачання та якість води», - пише Іван Кухта.

Нагадаємо, у Снігурівській громаді збираються пробурити невеликі свердловини, аби повернути місцевим жителям водопостачання. Наразі вже запросили фахівців, які проведуть розвідувальні роботи.

Як повідомлялося, внаслідок підвищення рівня води в річці Інгулець в місті Снігурівка підтопило частину свердловин, що призвело до проблем з водопостачанням.

Станом на 9 червня у місті були затоплені п’ять з шести свердловин, які забезпечували територіальну громаду питною водою.

Також у річці Інгулець в Снігурівці та акваторії Бузького лиману в Миколаєві зафіксували підвищення вмісту деяких шкідливих речовин, що свідчить про збільшення частки стічних вод.