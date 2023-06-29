Миколаївські морські піхотинці опублікували кадри знищення ворожого складу боєприпасів.

Кадри опубліковані в телеграм-каналі 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського.

На відео з дрону видно обстріл лісопосадки з артилерії. Після влучання в склад боєприпасів окупантів там відбувається детонація вибухонебезпечних предметів та сильна пожежа.

Нагадаємо, раніше морпіхи-самохідники та артилеристи накрили групу російських солдатів. Відер своєї роботи вони виклали у соцмережах.