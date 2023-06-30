Українські військові платять кров'ю за кожен метр просування на фронті, тому головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного дратують коментарі про те, що контрнаступ відбувається повільніше, ніж очікувалося.
Про це він сказав в інтерв’ю The Washington Post.
Залужний сказав, що його дратує, коли він чує, що довгоочікуваний контрнаступ України на сході та півдні країни розпочався повільніше, ніж очікувалося. Так, українські війська просуваються щодня - навіть якщо це лише 500 метрів.
«Це не шоу, яке весь світ дивиться і на яке робить ставки чи щось таке. Кожен день, кожен метр дається кров'ю», - підкреслив головнокомандувач ЗСУ.
Залужний зазначив, що для того, аби український контрнаступ просувався швидше, українському війську потрібно зброї, зокрема й винищувачі F-16 для того, аби досягти переваги у повітрі.
«Без повного постачання ці плани взагалі неможливі. Але вони виконуються. Так, можливо, не так швидко, як хотілося б учасникам шоу, спостерігачам, але це їхні проблеми», - додав він.
Нагадаємо, Сили оборони можуть тимчасово зупинити контрнаступ, щоб переглянути свою тактику для майбутніх операцій.
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Українські військові платять кров'ю за кожен метр просування на фронті, тому головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного дратують коментарі про те, що контрнаступ відбувається повільніше, ніж очікувалося.
Про це він сказав в інтерв’ю The Washington Post.
Залужний сказав, що його дратує, коли він чує, що довгоочікуваний контрнаступ України на сході та півдні країни розпочався повільніше, ніж очікувалося. Так, українські війська просуваються щодня - навіть якщо це лише 500 метрів.
«Це не шоу, яке весь світ дивиться і на яке робить ставки чи щось таке. Кожен день, кожен метр дається кров'ю», - підкреслив головнокомандувач ЗСУ.
Залужний зазначив, що для того, аби український контрнаступ просувався швидше, українському війську потрібно зброї, зокрема й винищувачі F-16 для того, аби досягти переваги у повітрі.
«Без повного постачання ці плани взагалі неможливі. Але вони виконуються. Так, можливо, не так швидко, як хотілося б учасникам шоу, спостерігачам, але це їхні проблеми», - додав він.
Нагадаємо, Сили оборони можуть тимчасово зупинити контрнаступ, щоб переглянути свою тактику для майбутніх операцій.