Українські військові платять кров'ю за кожен метр просування на фронті, тому головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного дратують коментарі про те, що контрнаступ відбувається повільніше, ніж очікувалося.

Про це він сказав в інтерв’ю The Washington Post .

Залужний сказав, що його дратує, коли він чує, що довгоочікуваний контрнаступ України на сході та півдні країни розпочався повільніше, ніж очікувалося. Так, українські війська просуваються щодня - навіть якщо це лише 500 метрів.

«Це не шоу, яке весь світ дивиться і на яке робить ставки чи щось таке. Кожен день, кожен метр дається кров'ю», - підкреслив головнокомандувач ЗСУ.

Залужний зазначив, що для того, аби український контрнаступ просувався швидше, українському війську потрібно зброї, зокрема й винищувачі F-16 для того, аби досягти переваги у повітрі.

«Без повного постачання ці плани взагалі неможливі. Але вони виконуються. Так, можливо, не так швидко, як хотілося б учасникам шоу, спостерігачам, але це їхні проблеми», - додав він.

Нагадаємо, Сили оборони можуть тимчасово зупинити контрнаступ, щоб переглянути свою тактику для майбутніх операцій.