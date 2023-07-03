В Інгульському районі ОКП «Миколаїоблтеплоенерго» замінить 30 метрів трубопроводу опалення діаметром 108 мм через дефекти на мережі.

Про це повідомляє пресслужба міськради Миколаєва.

Фахівці підприємства вже провели демонтаж старих труб та роботи з встановлення нових. Наразі проводяться повторні гідравлічні випробування. Попереду роботи з ізоляції відремонтованої ділянки трубопроводу.

«Ця мережа забезпечує теплопостачання до декількох багатоповерхівок. Тож взимку оселі миколаївців будуть з теплом», - пишуть в пресслужбі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що «Миколаївоблтеплоенерго» замінить магістральну тепломережу на Намиві.