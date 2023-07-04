В Україні розпочали підготовчі роботи з будівництва магістрального водогону для Миколаївської та інших областей, що постраждали внаслідок підриву Каховської ГЕС.

Про це повідомив міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков 3 липня.

Проєкт передбачає будівництво магістральних водогонів Карачунівське водосховище — Кривий Ріг — Південне водосховище, Марганець — Нікополь, Хортиця ( 2) — Томаківка.

За словами міністра, водогін складатиметься з 3 ланок магістрального водопроводу протяжністю майже 150 км. Реалізація проєкту забезпечить водою щонайменше мільйон людей з Дніпропетровської, Запорізької, Миколаївської й Херсонської областей.

— Сьогодні разом з командою мав можливість побачити цю роботу на власні очі. Водогін у буквальному сенсі прокладатиметься з нуля, міжнародні партнери залучені до закупівлі та логістики труб необхідного діаметру та насосів великої потужності, – написав Кубраков.

Нагадаємо, що 6 червня уряд ухвалив виділення 1,5 млрд гривень на будівництво нових магістральних водогонів до областей, які постраждали внаслідок підриву Каховської ГЕС. До того ж сума прямого збитку інфраструктурі України від підриву російськими окупантами Каховської ГЕС налічує щонайменше $2 млрд, непрямі збитки сільському господарству становитимуть понад $220 млн щорічно.