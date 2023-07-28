З початку цього року Україна експортувала 2,046 мільйонів тонн зернових та зернобобових.

Про це інформує пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства.

За даними міністерства, держава вже експортувала: 720 тисяч тонн пшениці, 255 тисяч тонн ячменю, 0,5 тисяч тонн жита та 1,067 мільйонів тонн кукурудзи.

Крім того, з початку цього року Україна експортувала 12,3 тисячі тонн борошна.