У вівторок, 1 серпня, в навчальні заклади Миколаївщини передали 19 шкільних автобусів.

Загальна сума закупки становить 56 724 900 гривень та є сукупністю коштів територіальних громад, обласного бюджету та субвенції з держбюджету, повідомили у Миколаївській ОВА.

Зазначається, що 15 автобусів направили до 13 громад Миколаївщини, зокрема: Бузької, Вільнозапорізької, Врадіївської, Єланецької, Казанківської, Кам’яномостівської, Нечаянської, Ольшанської, Прибузької, Радсадівської, Синюхино-Брідської та Степівської.

Ще чотири автобуси придбано для закладів освіти обласного підпорядкування, з них — один спеціальний шкільний автобус для перевезення дітей на кріслах колісних.

Серед присутніх були: директорка департаменту освіти і науки Миколаївської ОВА Алла Веліховська, перший заступник голови Миколаївської обласної ради Антон Табунщик, народний депутат України Олександр Пасічний та інші представники місцевої влади.

Повідомляється, що додатково, внаслідок економії, планують придбати ще один автобус для Арбузинської громади.

Як раніше повідомлялось, комунальний заклад «Центр фінансово-статистичного моніторингу, матеріально-технічного та інформаційного забезпечення освітніх закладів» Миколаївської облради проводив тендер на закупівлю цих автобусів. Орієнтовною вартістю закупівлі було 61 мільйон 100 тисяч гривень.