Міністерство оборони України офіційно прийняло на озброєння десяту модель FPV-дрона.

Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

Він опублікував фотографію у Facebook, на якій зображено той самий FPV-дрон. Олексій Резніков зазначив, що дрон зібраний в Україні, але переважно з іноземних комплектуючих.

— Наступний рівень — виробляти основні комплектуючі в Україні та забезпечити диверсифікацію, щоб гарантувати незалежність та стійкість постачання армії за будь-яких обставин, — написав Олексій Резніков.

Він нагадав, що за 15 місяців Міноборони прийняло на озброєння понад 30 БПЛА різних типів. Олексій Резніков зазначив, що будувати завод з виробництва дронів в Україні не збираються.

— Ми знайдемо асиметричне рішення, ворог його відчує на полі бою, — додав він.

Раніше Washington Post писав, що в Україні розробили FPV-дрон, який ліквідував ціль після втрати зв'язку з оператором. Це стало можливим завдяки використанню нового програмного забезпечення на основі штучного інтелекту.

Також вже повідомлялося, що миколаївські морські піхотинці ліквідували ворожий танк FPV-дроном.