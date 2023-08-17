Вчора, 17 червня окупанти обстріляли освітній заклад та територію лікарні в Херсоні, загинула одна людина, ще сім отримали поранення.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За його словами, за минулу добу противник здійснив 78 обстрілів, випустивши 422 снаряди з мінометів, артилерії, танків та БПЛА.

«Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області та будівлю школи у Бериславському районі», — йдеться в повідомленні.

Він додав, що по місту Херсон ворог випустив 23 снаряди.

Нагадаємо, вчора, армія окупанта вдарила по Херсонській області 61 раз. Від ворожих обстрілів поранення отримали 6 цивільних. Окупанти вдарили по житловим кварталам області, а також по «‎Пункту незламності»‎ у Бериславському районі.