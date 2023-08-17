Вчора, 17 червня окупанти обстріляли освітній заклад та територію лікарні в Херсоні, загинула одна людина, ще сім отримали поранення.
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
За його словами, за минулу добу противник здійснив 78 обстрілів, випустивши 422 снаряди з мінометів, артилерії, танків та БПЛА.
«Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області та будівлю школи у Бериславському районі», — йдеться в повідомленні.
Він додав, що по місту Херсон ворог випустив 23 снаряди.
Нагадаємо, вчора, армія окупанта вдарила по Херсонській області 61 раз. Від ворожих обстрілів поранення отримали 6 цивільних. Окупанти вдарили по житловим кварталам області, а також по «Пункту незламності» у Бериславському районі.
Вчора, 17 червня окупанти обстріляли освітній заклад та територію лікарні в Херсоні, загинула одна людина, ще сім отримали поранення.
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
За його словами, за минулу добу противник здійснив 78 обстрілів, випустивши 422 снаряди з мінометів, артилерії, танків та БПЛА.
«Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області та будівлю школи у Бериславському районі», — йдеться в повідомленні.
Він додав, що по місту Херсон ворог випустив 23 снаряди.
Нагадаємо, вчора, армія окупанта вдарила по Херсонській області 61 раз. Від ворожих обстрілів поранення отримали 6 цивільних. Окупанти вдарили по житловим кварталам області, а також по «Пункту незламності» у Бериславському районі.