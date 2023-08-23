Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич призначив нового головного архітектора міста. Ним став заступник директора департаменту архітектури та містобудування Миколаєва Євген Поляков.

Відповідну інформацію у коментарі «НикВести» підтвердив новопризначений чиновник.

Виконувати свої обов'язки Євген Поляков почав з 1 серпня.

Водночас колишній архітектор Миколаєва Андрій Цимбал тепер обіймає посаду заступника Євгена Полякова.

Слід зазначити, що Євген Поляков є з одним з менеджерів, який курує процес створення Генплану для відбудови та розвитку Миколаєва з італійською дизайнерською компанією OneWorks.

Як відомо, Андрій Цимбал був призначений на посаду головного архітектора Миколаєва в березні 2018 року.

Не дивлячись на критику діяльності чиновника, міський голова Олександр Сєнкевич стверджував, що робота головного архітектора є гідною і він не бачить на цю посаду кращої кандидатури.

За час роботи Андрія Цимбала було чимало скандалів щодо встановлення МАФів по місту. Зокрема, чиновник захищав власників незаконно встановлених кіосків, обґрунтовуючи це тим, що Миколаїв потребує робочих місць.

Також Андрій Цимбал підтримував роботу квіткового павільйону в центрі Миколаєва, який був встановлений на тротуарі, виходячи за його межі. Мер Олександр Сєнкевич неодноразово заявляв, що ринок має відповідати чинним нормам і доручав власникам привести його до ладу.