Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич заявив, що з будівлі мерії міста викрали майна більше ніж на 3,5 мільйона гривень.

Про це він розповів в інтерв’ю «Укрінформу».

Нагадаємо, що з початку повномасштабної війни з мерії Миколаєва зникла спеціалізована техніка Центру енергоефективності, зокрема, тепловізори та газоаналізатори, необхідні для проведення енергоаудиту, а також особиста оргтехніка працівників. Спецтехніка знаходилась на балансі комунального підприємства «Інститут соціально-економічного розвитку міста».

За словами міського голови, з кабінету зникли навіть його особисті речі. Олекскндр Сєнкевич відмовився коментувати цю ситуацію, зазначивши, що після війни стане відомо «багато цікавого».

— Це сталося тоді, коли наших працівників у цьому приміщенні не було. Згодом ми провели інвентаризацію викраденого та передали інформацію до поліції. Насправді викрали на суму, вищу за 3,5 мільйона гривень. Навіть особисті речі з мого кабінету зникли. Але я не буду коментувати цю ситуацію зараз. Після війни дізнаємося багато цікавого, — розповів він.

Раніше повідомлялось, що на утримання в 2023 році органів місцевого самоврядування з бюджету Миколаєва планують виділити 412 мільйонів 167 тисяч гривень.