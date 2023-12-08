Днями відбулася зустріч начальника Миколаївської обласної військової адміністрації Віталія Кіма з п’ятьма представниками впливових медіа з Азії, а саме: Chosun Ilbo, CNN Indonesia, The Cambodia Daily, Bangkok Post та Lianhe Zaobao.

Про це повідомили у Миколаївській обласній військовій адміністрації.

Зазначається, що «для кращого розуміння природи російської агресії проти України, Віталій Кім під час інтерв’ю розповів азійським журналістам як Миколаївщині вдалося вистояти у перші місяці російського вторгнення та які виклики зараз стоять перед регіоном».

Також обговорили потребу відновлення зруйнованої та пошкодженої внаслідок російських обстрілів інфраструктури, розмінування територій Миколаївщини, підготовку до зими, стан ринку праці тощо.

Зустріч відбулася в рамках проєкту «Поєднуючи континенти», де українська медіаорганізація «Лабораторія журналістики суспільного інтересу» організовує візити журналістів, видавців, лідерів громадської думки з трьох континентів — Латинської Америки, Африки та Азії.

Під час візиту, азійські журналісти відвідали населені пункти області аби побачити на власні очі масштаби руйнацій, поговорити з постраждалими від російської агресії та українськими військовими.

Нагадаємо, корейська Posco хоче побудувати на Миколаївщині завод з виробництва сталевих модулів.