Профільний комітет підтримав відсторонення народної обраниці Мар’яни Безуглої з посади заступниці голови комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки.
Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.
Йдеться про проєкт постанови №10391, ініціаторами якої стали 11 нардепів. Зазначається, що метою постанови є відкликання Мар’яни Безуглої з посади заступника голови Комітету.
«Керуючись положеннями статті 83 регламенту Верховної Ради, статті 7 закону «Про комітети Верховної Ради» пропонується відкликати народного депутата Безуглу Мар’яну Володимирівну з посади заступника голови Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки», — йдеться в документі.
Зазначимо, що за інформацією ЗМІ, постанові про відкликання передувала заява Мар’яни Безугли про те, що військове керівництво України, зокрема генерал Валерій Залужний, «має піти»: «Більшість депутатів обурені поведінкою Безуглої та пропонують її виключити. Втім не факт, що це винесуть на голосування», — зазначив один зі співрозмовників видання «Суспільне».
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Профільний комітет підтримав відсторонення народної обраниці Мар’яни Безуглої з посади заступниці голови комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки.
Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.
Йдеться про проєкт постанови №10391, ініціаторами якої стали 11 нардепів. Зазначається, що метою постанови є відкликання Мар’яни Безуглої з посади заступника голови Комітету.
«Керуючись положеннями статті 83 регламенту Верховної Ради, статті 7 закону «Про комітети Верховної Ради» пропонується відкликати народного депутата Безуглу Мар’яну Володимирівну з посади заступника голови Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки», — йдеться в документі.
Зазначимо, що за інформацією ЗМІ, постанові про відкликання передувала заява Мар’яни Безугли про те, що військове керівництво України, зокрема генерал Валерій Залужний, «має піти»: «Більшість депутатів обурені поведінкою Безуглої та пропонують її виключити. Втім не факт, що це винесуть на голосування», — зазначив один зі співрозмовників видання «Суспільне».
Нагадаємо, що переважна більшість українців — 72% поставилися б негативно до відставки головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного.
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Про електронний квиток в МиколаєвіЮрій Решетник
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Ми вчергове виграли суд у АТ «Миколаївгаз»Максим Коваль
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Мені болить. Замінована земляОлена Горячева
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Про статтю NYT щодо ситуації на лівому березіІлля Зелінський
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