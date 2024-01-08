Мар’яна Безугла

Профільний комітет підтримав відсторонення народної обраниці Мар’яни Безуглої з посади заступниці голови комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Йдеться про проєкт постанови №10391, ініціаторами якої стали 11 нардепів. Зазначається, що метою постанови є відкликання Мар’яни Безуглої з посади заступника голови Комітету.

«Керуючись положеннями статті 83 регламенту Верховної Ради, статті 7 закону «Про комітети Верховної Ради» пропонується відкликати народного депутата Безуглу Мар’яну Володимирівну з посади заступника голови Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки», — йдеться в документі.

Зазначимо, що за інформацією ЗМІ, постанові про відкликання передувала заява Мар’яни Безугли про те, що військове керівництво України, зокрема генерал Валерій Залужний, «має піти»: «Більшість депутатів обурені поведінкою Безуглої та пропонують її виключити. Втім не факт, що це винесуть на голосування», — зазначив один зі співрозмовників видання «Суспільне».

Нагадаємо, що переважна більшість українців — 72% поставилися б негативно до відставки головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного.