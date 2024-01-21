Президент України Володимир Зеленський анонсував нові двосторонні угоди щодо безпекових гарантій для України у січні та лютому.

Про це він повідомив у своєму щоденному вечірньому відеозверненні до українців.

«Готуємо нові угоди з партнерами — сильні двосторонні угоди. Січень та лютий мають принести відповідні результати. Вже бачимо конкретні дати, коли можуть бути нові й сильні документи. Я вдячний усій нашій команді, яка залучена до перемовин, всім тим лідерам, тим державам, які готові до дійсно амбітних рішень», — сказав Володимир Зеленський.

До цього президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак підписали двосторонню безпекову угоду 12 січня, під час візиту Сунака до Києва. Повідомляється, що зобов’язання з безпеки Великої Британії за цим документом діятимуть до вступу України в НАТО.